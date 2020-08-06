На крыше дома твоего. "Билайн" ищет владельцев зданий для расширения сети 4G

"Билайн" приглашает сотрудничать владельцев недвижимости, чтобы расширить сети 4G. Оператор готов взять в аренду любые площади, где можно разместить оборудование связи. В компании утверждают, что таким образом арендодатели получат долгое и стабильное партнерство, а абоненты – качественный мобильный сервис.
"Мы предлагаем монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания. Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Мы готовы рассмотреть объекты как для нового строительства, так и для переезда оборудования с существующих площадок с невыгодной арендной платой", – говорит руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры "Билайн" Юрий Борисов.
Перед запуском станции компания проведет санитарную и строительную экспертизу проекта. Жители домов, где будет размещено оборудование, могут быть уверены в его безопасности: эксперты проверяют количество электромагнитного излучения и выдают соответствующие сертификаты, подтверждающие соблюдение норм.
Чтобы предложить недвижимость для "Билайна" в Барнауле и Алтайском крае, нужно написать в отдел аренды по электронному адресу MTregub@barnaul.beeline.ru.
Клиенты все больше используют мобильный интернет, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети. За первую половину 2020 года интернет-трафик в сети "четвертого поколения" в Алтайском крае вырос почти в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом уже более 70% трафика приходится на сеть LTE. Чтобы инфраструктура Билайн была готова к новому увеличению пользовательской активности и к лавинообразному росту интернет-трафика, оператор ведет планомерную работу по запуску новых базовых станций, для которых регулярно осуществляет поиск новых площадок с целью дальнейшего размещения оборудования. Сейчас оператор намерен продолжить работу по точечному увеличению покрытия LTE сети. Технические специалисты Билайн постоянно мониторят уровень загруженности сетевой инфраструктуры, уделяя большое внимание анализу потребностей клиентов и обратной связи от абонентов.
Комментарии
На турбазах нет вообще
да ладно, проверяют они... "красная зона" от ЛЮБОЙ вышки сотовой связи - 45 (!) метров. Какой смертник подпишет соглашение, чтобы ему над головой СВЧ печку поставили? Мощность передатчиков 2G-4G примерно от 5 до 30 ватт при частотах от 800 МГц до 2.6 ГГц
"красная зона" от ЛЮБОЙ вышки сотовой связи - 45 (!) метров.
Расскажите уж тогда какая же "красная зона" от смартфона с учётом того что мощность ЭМИ падает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника ?
Как раз непосредственно под антеннами самое безопасное место (смотрите диаграмму направленности антенн!)
Каждому жителю дома будут выданы БЕСПЛАТНО экранирующие шапочки из фольги
Выдают соответствующие сертификаты и бесплатное место на кладбище. От сотового телефона ЭМ излучение как от электрического кабеля в палец толщиной. А уж от передатчика мама не горюй.
От сотового телефона ЭМ излучение как от электрического кабеля в палец толщиной.
Ага а 0.5 - 2 ватта не хотите? При этом телефон вы держите вплотную к голове и если им пользоваться слишком часто, то попадёте туда же куда и Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк...
непосредственно под антеннами самое безопасное место (смотрите диаграмму направленности антенн!)
Неграмотным людям это не доказать. Часть из них и вовсе думает, что эти антенны для зомбирования населения или чего-то подобного.