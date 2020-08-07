От пекарни до парикмахерской. Как девушка из Заринска открыла бизнес в разных городах

Запуская свое первое дело, бизнесмену приходится быстро учиться новому. Но когда он преодолеет первые трудности, может применить изученное в других проектах. О том, как совмещать работу на заводе и начать вести свой бизнес порталу amic.ru рассказала предприниматель Елена Майнингер. Она уже открыла свой салон цветов, пекарню, две парикмахерские, а скоро запустит кафе.

– Елена, сколько уже лет вы предприниматель? С открытия парикмахерской "Четыре сезона"?

– Нет, с 2001 года.

– А с чего начинали?

– Компьютерный зал "Матрица".

– Елена, сколько вам было лет, и как пришла идея открыть компьютерный зал?

– Мне было 30 лет. В этот момент мы с мужем оба работали на заводе, на "Алтай-коксе". Я была инженером в отделе по продаже электрической энергии и мощности на оптовый рынок, а муж работал в это время уже мастером основного цеха. Нам хотелось открыть свое дело.

– Пришлось уйти с градообразующего завода или удавалось совмещать?

– Нет, на протяжении еще пяти лет я совмещала работу на заводе и предпринимательскую деятельность. Но муж меня во всем всегда поддерживал, все идеи реализовывали вместе. Мы очень сильные партнеры, на протяжении всей жизни поддерживали друг друга, работали в тандеме.

– Елена, с чего начинали открытие зала?

– На тот момент моя зарплата была 3 000 рублей, у мужа – 4 000 рублей, точно помню. А на открытие нам нужно было 30 000 рублей. Мы брали кредит под 36% годовых. Мама моя была в шоке. Она говорила: "Вы что делаете?"

Это была огромная сумма для нас. Мы купили шесть компьютеров, и с этого все началось.

– Что было самое сложное в бизнесе в тот момент?

– Это даже не назвать бизнесом. Небольшое дело. С технической частью помогал мой брат Артур. С ним мы тоже на протяжении многих лет работаем вместе, помогаем друг другу.

– Расскажите, сколько работал компьютерный зал?

– Три года.

– Что случилось, почему пришлось закрыть?

– Ничего, просто изменилась ситуация. Люди стали более стабильно жить, покупать компьютеры, дети начали играть по Сети: необходимость в компьютерном зале отпала.

– Какой был ваш следующий шаг как предпринимателя?

– Через год после открытия компьютерного зала в Заринске выставили на продажу магазин, один из первых. Он стоил 360 000 рублей при нашем с мужем совокупном доходе 7 000 рублей. Я увидела это объявление и очень сильно загорелась, хотя и не знала, что с ним делать. Идея пришла потом, уже в процессе сделки: пока мы оформляли все, искали денежные средства, я решила его сдавать в аренду. Он у нас просуществовал на протяжении около 12-13 лет.

– Удалось эту огромную на тот момент сумму как-то окупить, вернуть?

– Ну вот мы его купили за 360 000 рублей, сдали в аренду за 25 000 рублей...

– В месяц?

– Да. То есть за год с небольшим мы полностью рассчитались. И через полтора года его стоимость уже была миллион с лишним.

– Вас отговаривала мама, наверняка отговаривали друзья, родственники... Что вам помогло пойти на этот шаг?

– Я азартный человек. Загорелась этой идеей и всех собрала на семейный совет, попросила помочь. Мы все взяли кредиты: папа, брат, муж, я... В Германии родственники нам помогли, заняли большую сумму.

– Какой следующий шаг был?

– Буквально через полтора года у мужа появилась затея. Он решил открыть парикмахерскую – бизнес, который бы не отвлекал нас от основной работы, но при этом приносил дополнительный доход.

Место нашли совместно. Очень долго смотрели, потом уговаривали людей продать нам эту квартиру... Нашли две квартиры на обмен. Это было очень сложно для нас, не имея опыта работы с недвижимостью: вывести в нежилой фонд, оформить все документы, причем каждая организация говорила: "Нет, нельзя"...

– Конечно же, все "нельзя"!

– Да, "тут все нельзя", "тут газовые трубы проходят, крыльцо ставить нельзя"... Было очень много сомнений и страхов, когда мы уже получили квартиру в собственность, и начался ее перевод в нежилой фонд. Были трудности, так как отсутствовал опыт. Но все мы все преодолели.

– А сколько у вас мастеров, какие услуги оказываете?

– У нас стабильный состав: есть костяк, пять человек, которые работают с основания парикмахерской. Мои парикмахеры получали награды: Марию Карпенко наградили городской и краевой грамотами, Татьяну Чернову – городской грамотой за многолетний добросовестный труд.

– Как удается так долго сохранить коллектив?

– Я стараюсь относиться к людям по-человечески, наверное. Стараюсь для них тоже что-то делать. Они делают для меня, я – для них.

– Елена, в какой момент вы все-таки решили уйти с "Алтай-кокса"? Зарплата, если сравнивать со стоимостью магазина, конечно, небольшая, но это крупное стабильное предприятие. Насколько тяжело далось решение уйти?

– Очень тяжело, потому что работа мне очень нравилась. У меня был непосредственный руководитель, Наталья Черкасова, которой я очень благодарна, многому от нее научилась. Взял меня на работу главный энергетик Валерий Далинин. Ему тоже очень благодарна, но сейчас его уже нет...

Мне нравилось. Перед самым увольнением меня отправили в Москву на обучение, в командировку. Это было вообще что-то феерическое для меня – в центе Москвы проходить обучение. Но такая ситуация сложилась, что в 2006 году мы с мужем и сыном поехали в Германию, в гости. И когда я увидела уровень жизни Германии, меня это покоробило. Я поняла, что могу проработать всю жизнь на заводе, и при этом никогда не буду жить даже на том уровне, на котором живут люди на пособие в Германии. Мне стало очень неприятно и обидно. У меня высшее образование, у мужа – два. Я впоследствии тоже получила еще одно высшее образование благодаря губернаторской программе, но это уже позже было...

Мне было обидно. Почему мы должны жить хуже, чем люди в Германии?

– А если сравнивать сейчас, насколько все изменилось? Удалось вам реализовать эту мечту – поднять свой уровень жизни хотя бы до уровня своих близких в Германии?

– Думаю, да. До среднестатистического германца. Но стремления к богатству у меня никогда не было... К благополучию, к свободе определенной – да, к богатству – нет.

– У вас есть сын, правильно? Он помогает вам в бизнесе?

– Он ведет самостоятельное направление в Барнауле: у него репетиционная база с небольшой музыкальной студией. Он сам музыкант, к нему приходят на репетиции, занимается с учениками. Также он занимается парикмахерской, арендными какими-то вопросами...

– Интересно, что, парикмахерская появилась и в Барнауле. В каком году?

– Четыре года назад.

– Это была идея для сына или для себя?

– Для сына. Нужно было отдельно стоящее помещение для студии, для репетиций музыкантов...

– Получается, и репетиционная база, и парикмахерская – в одном здании. Где оно находится?

– По адресу Пионеров, 15г, на территории Нового рынка. Парикмахерская "Народная". У нас замечательные мастера, очень квалифицированные. Люди ко мне приходят работать такие же оптимистичные, веселые, жизнерадостные... Я этим довольна.

– Управляет парикмахерской сын, получается?

– Да.

– Чем отличаются ваши парикмахерские в Заринске и в Барнауле?

– В Барнауле очень сложно было набрать штат. Даже сейчас до конца не набрали.

– Сложнее с людьми?

– Да. В Заринске больше повезло – они пришли сразу, и работаем столько лет уже...

– А помимо кадрового вопроса, чем еще отличается ведение бизнеса в Барнауле и в Заринске, на ваш взгляд?

– В Барнауле проще, конечно. Тут надзорные организации более лояльные, а ты менее заметен, скажем так. В Заринске тебя все знают, и ты всегда на виду.

– У вас в Барнауле парикмахерская социальная?

– Она не социальная, просто называется так – "Народная". Уровень цены не очень высокий, даже ниже среднего.

– За сколько можно у вас подстричься мужчине, женщине?

– От 300 рублей. Пенсионерам – 250 рублей.

– Значит, есть скидки для категорий определенных. Давайте еще раз назовем, где она находится, пригласим слушателей и читателей!

– Всех приглашаю на Пионеров, 15г, в парикмахерскую "Народная". У нас современный ремонт, все очень чисто – для меня важно соблюдение санитарных норм. Замечательные мастера. Приходите.

– И перейдем к "вкусному" вашему бизнесу – это пекарня "Тандыр". Расскажите, как давно пришла идея открыть такое направление?

– Идея пришла, наверное, года три назад. Связана она была с тем, что я в Барнауле увидела, как продают на Новом рынке тандырные лепешки, выпечку, и вспомнила свое детство. Я родом из города Ашхабад. Прожила там 12 лет и, естественно, там мы ели только лепешки из тандыра. То есть повлияли воспоминания детства и желание этой особенной выпечки, желание принести ее в Заринск. Там не было такого, наше заведение пока единственное, где продают ремесленный хлеб ручной работы.

– Расскажите, пожалуйста, каков принцип приготовления такой лепешки? Чем отличается выпечка из тандыра от обычной?

– Я думаю, принцип тот же, что и у русской печи. Единственное – вот эта полусфера глиняная. Она накаляется, и лепешки в тандыре пекутся на стенках. Буквально прилепляется изделие – лепешка или самса тандырная... А в русской печи они просто выставляются в печь.

– Расскажите, насколько сложно было найти этот тандыр, установить его, найти специалистов, которые могли бы выпекать это все? Ведь вы говорите, что в Заринске этого не было раньше.

– Я такой человек: чем бы ни занималась, какую бы цель себе ни ставила, в мою жизнь приходят люди, которые начинают мне помогать. Совершенно из ниоткуда... Это как чудо, понимаете? Я встречаю людей, которые мне подсказывают, помогают и направляют. Так же и тут получилось. Коллеги мои этим занимаются в Барнауле на Старом базаре: у них тандыр большой стоит, и замечательная выпечка получается. Вот они мне и помогли советами, подсказали, где что взять, где найти людей. Человек, который сейчас работает у нас в Заринске, Жалол Усмонов, – узбек. Мне его помогли найти.

– Он жил в Заринске, или вы его забрали?

– Нет, он жил в Барнауле по временной прописке. С целью заработать приехал в Россию.

– Вы его забрали из Барнаула в Заринск? На каких условиях уговорили переехать?

– Мы ему нашли квартиру съемную. Он проживает один и работает у нас.

– Расскажите, насколько большая сейчас ваша пекарня? Я знаю, что у вас есть планы расширения. Поделитесь, пожалуйста.

– Пекарня у нас небольшая. Она находится в центре Заринска по адресу Строителей, 18. В этом здании располагается центральный Сбербанк, а с торцевой стороны – наш "Тандыр". Работает у нас в штате в разные смены в общем шесть человек.

– Этот мастер из Узбекистана у вас подготовил других людей?

– Нет, приезжал другой специалист. Наши девочки-пекари с огромным опытом, они работали в традиционной пекарне на "Алтай-коксе", – мы их оттуда выманили – научились у него делать лепешки. Хотя никто в это не верил. Мне все говорили: женщины не могут делать лепешки в тандыре. А я утверждала, что не может быть такого, – наши женщины могут все. И они научились прекрасно печь эти лепешки и не только. На таком маленьком предприятии каждый должен уметь делать все, быть взаимозаменяемым.

– Представляю, какой запах стоит в вашей пекарне…

– Запах обалденный! Это же изделия с кунжутом! Такая зажаристая корочка, хрустящая, когда отламываешь эту лепешку… Устоять просто невозможно: ты ее съешь. Можно съесть за раз всю лепешку.

– Расскажите, как планируете расширять это направление?

– Сейчас у нас идет ремонт глобальный. Мы приобрели нежилое помещение площадью 260 квадратных метров – достаточное большое. Там у нас будет налажено производство полуфабрикатов, мясной цех готовится... Будет тандыр, выпечка, мясное меню. Пекарня, совмещенная с зоной кафетерия, скажем так.

– Действительно, когда так прекрасно пахнет выпечкой, нужно дать людям возможность прямо тут ее съесть и, может быть, выпить кофе.

– Да. В существующем "Тандыре" у нас есть небольшая бар-стойка, но это не очень удобно. Посадочных мест нет: не позволяет помещение. Оно в аренде и изначально было таким, мы кое-как уместились на этой площади.

А новое помещение достаточно большое, будут комфортные диванчики, закрытые зоны для небольших компаний, где можно уединиться. Помимо мясного меню, планируется и мороженое, и пирожные. Будем всех ждать.

– Где подсмотрели идею такую – при пекарне устроить кафе?

– Не могу сказать, что я ее прям подсмотрела. Наверное, так как новое помещение предполагает место, нужно было его эффективно задействовать. Открывать большой продуктовый магазин, когда вокруг уже и так их столько, – нецелесообразно, скажем так, и мне это не интересно.

– Может быть, за границей что-то вас вдохновило на открытие этого кафе?

– Когда мы были в Германии, Франции, видели очень много таких заведений – пекарня, совмещенная с зоной кафетерия. Там это очень популярно. Немцы даже ездят в ближайшие города, чтобы попробовать французский багет...

– Когда планируете открытие?

– Немного у нас задержка из-за технических документов, так как потребовались некоторые изменения... Думаю, в августе.

– Что самое сложное в открытии такого заведения?

– Много противоречий. Очень сложно открыть заведение, не нарушив какие-то нормы: требования пожарной безопасности, Роспотребнадзора – настолько все это перекликается друг с другом, что пришлось сильно голову поломать со всеми специалистами, чтобы правильно выстроить все помещения, все цеха организовать без нарушений.

– Получили уже разрешение, или еще в процессе?

– В процессе подготовки технической документации.

– Хорошо, что прошло то время, когда нужно было брать займы под 36% годовых, и всех своих родственников просить взять кредиты… Я знаю, что вы сотрудничаете с Алтайским фондом микрозаймов. Давно ли с ними познакомились? Какой первый кредит взяли?

– Думаю, лет восемь, как я с ними сотрудничаю. Если не ошибаюсь, практически с самого основания этого фонда.

– Какой был первый заем?

– Я сейчас не вспомню... Предпоследний я брала на бизнес в Барнауле, полтора миллиона.

– А какая ставка?

– Была ставка порядка 6-6,5%. Очень щадящие условия, удобно. Я беру заем уже четвертый или пятый раз, вся процедура мне знакома. Документацию финансовую не так сложно подготовить. Не знаю, почему многие предприниматели даже не знают об этом фонде, не обращаются в него, а идут в банк и берут кредит под 17-20%. Побаиваются названия, наверное. Когда я говорю, что беру кредит в Алтайском фонде микрозаймов, думают, что это какая-то организация с огромными процентами...

– А на самом деле всего 6%.

– Да. Последний кредит у меня даже под 5%.

– А последний брали на что?

– Вот на эту большую тандыр-пекарню, кафе – еще точно не родилось название...

– Вы говорите, что некоторые предприниматели пугаются сбора документов. Чем отличаются процессы сбора документов на получение кредита в Алтайском фонде микрозаймов и в банке?

– Специалисты фонда сами делают большую часть работы: запрашивают определенную отчетность, готовы заполнить все формы... Никакой сложности нет. Все стандартно.

– Алтайский фонд микрозаймов можно найти в интернете: на сайте указаны все подробности, как предпринимателям получить кредит на льготных условиях. Елена, скажите, как бизнесмену из Заринска, моногорода, или как женщине-предпринимателю есть ли у вас какие-то льготные условия по микрозаймам?

– Я получила льготный кредит как женщина-предприниматель, со ставкой 5%.

– Как вы считаете, насколько оправданы льготы для таких категорий предпринимателей?

– Это большая поддержка. Даже 5% – это все равно очень много, когда берешь взаймы большую сумму денег. А если под 17% – это нереально. Я бы не согласилась на такой кредит.

– Тогда, получается, и развития бы не было?

– На самом деле, развитие вообще тяжело очень идет сегодня. Денег много нужно на содержание. У меня несколько зданий в собственности, сооружений, помещений – требуется капитальный ремонт, обновление оборудования... Очень много средств нужно на ведение предпринимательской деятельности.

– К сожалению, у нас время эфира заканчивается. Прошу вас продолжить фразу "мой бизнес – это..." и привести три варианта ответа.

– Мой бизнес – это моя жизнь: я занимаюсь только тем, что мне интересно, нравится, и я хочу сделать это лучше других.

– Благодаря вам Заринск развивается!

– Это слишком громко сказано. У нас очень много хороших предпринимателей... Заринск – кузница кадров. У нас очень красивый город, развивающийся, и поэтому большая конкуренция среди бизнесменов: все хотят сделать лучше.

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