Поддержи своих. Ансамбль из АлтГТУ вышел в финал Всероссийского конкурса

Ансамбль народного танца АлтГТУ "Сударушка" вышел в финал Всероссийского конкурса "Студвесна Online". Коллектив подготовил два танцевальных номера, с которыми выступит в прямом эфире 10 и 11 августа 2020 года.
Победителей определят эксперты и зрители с помощью SMS-голосования. Трансляции номеров участников пройдут с 10 по 12 августа в группе соцсети "ВКонтакте" "Российской студенческой весны". Начало в 11:00 по московскому времени. Посмотреть выступления может любой желающий.
По результатам голосования 30 лучших коллективов поедут в Ростов-на-Дону на всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна – весна Победы".
Конкурс "Студвесна Online" проводит Российский союз молодежи в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". В течение девяти месяцев участники из разных регионов России возрасте от 16 до 30 лет представляли свои достижения на суд зрителей и жюри в социальных сетях.
Отметим, что Алтайский край стал рекордсменом по количеству участников — восемь вузов, два колледжа и один участник без образовательной организации (ВГТРК "Алтай"). Также регион выделился самым большим количеством представленных творческих номеров: отправлено 234 заявки .
Комментарии
Уже были с "жопером" (бреславский) поберушки с помощью смс
И чем это закончилось? Потерей денег у населения АК
нет ничего тупее, чем смс голосование