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Журналисты показали масштаб разрушений в Бейруте. Видео

, ИА "Амител"
Часть строений почти полностью разрушена

Британская газета The Telegraph продемонстрировала съемку с воздуха, как теперь выглядит часть столицы Ливана, в которой прогремел взрыв.

На кадрах видно, что часть зданий практически полностью разрушена, другая – подверглась деформации и частичному разрушению. Нигде не видно целых стекол – все они разлетелись вдребезги от силы взрывной волны.

Как ранее писал amic.ru, в результате взрыва скончались более 100 человек, пострадали – свыше 4 тысяч. Материальный ущерб оценили в 3-5 млрд долларов. Предварительной причиной взрыва стало несоблюдение требований безопасности при проведении сварочных работ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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