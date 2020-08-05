Журналисты показали масштаб разрушений в Бейруте. Видео

Британская газета The Telegraph продемонстрировала съемку с воздуха, как теперь выглядит часть столицы Ливана, в которой прогремел взрыв.
На кадрах видно, что часть зданий практически полностью разрушена, другая – подверглась деформации и частичному разрушению. Нигде не видно целых стекол – все они разлетелись вдребезги от силы взрывной волны.
Как ранее писал amic.ru, в результате взрыва скончались более 100 человек, пострадали – свыше 4 тысяч. Материальный ущерб оценили в 3-5 млрд долларов. Предварительной причиной взрыва стало несоблюдение требований безопасности при проведении сварочных работ.
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