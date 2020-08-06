Жарко и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 августа

В четверг, 6 августа, в Алтайском крае будет сухо и слишком жарко, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в светлое время суток составит от +26°С до +31°С. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
В Барнауле воздух нагреется до +27°С... +29°С. Без осадков. Скорость северного ветра не превысит 9 м/с. Без порывов.
Как уже сообщал amic.ru, с 5 по 7 августа в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с повышенной пожароопасностью. Наиболее высокий класс горимости зафиксирован в юго-западных районах.
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