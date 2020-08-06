Эксперт рассказал о неожиданной пользе горьких огурцов

Горький вкус огурцов не говорит об их испорченности. Напротив, химические вещества, которые и придают этим овощам горечь, повышают иммунитет, укрепляют сосуды и способствуют профилактике онкологических заболеваний. Об этом рассказала сотрудница СО РАН Татьяна Штайнер, ее слова приводит "ПолитЭксперт".
Все дело в кукурбитацинах — веществах, которые входят в группу биологоически активных. В России редко употребляют в пищу горькие огурцы в сыром виде, однако в Китае на основе этого овоща готовят множество полезных блюд.
Ранее врачи назвали картофельное пюре одним из самых вредных блюд для сердца. Из-за большого количества молока, сливок, сыра и сливочного масла в составе можно в сосудах могут образовываться холестериновые бляшки, что повышает риск возникновения различных заболеваний.
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