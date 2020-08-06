Алтайская пенсионерка задушила немощную родственницу

62-летнюю жительницу Ребрихинского района будут судить за убийство родственницы, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
"В мае 2020 года в одном из сел Ребрихинского района обвиняемая, которая проживала в доме совместно с зятем и его тяжелобольной матерью, услышала, как женщина упала с кровати. Она подняла родственницу, а затем, движимая чувством неприязни, взяла подушку и накрыла лицо женщины. Потерпевшая скончалась от асфиксии", — рассказали в ведомстве.
Во время разбирательства следователи собрали весомые доказательства, подтверждающие вину подозреваемой. Уголовное дело по статье "Убийство" направили в суд.
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