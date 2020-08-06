Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева порадовала поклонников откровенными снимками с фотосессию на крыше дома. Фото она опубликовала на своем аккаунте в Instagram.
Эпатажный наряд Водонаевой наверняка отвлек даже тех подписчиков, которые намеревались созерцать прекрасный вид на город, открывающийся с возвышенности.
Короткая юбка и почти полностью прозрачный топик вызвали кучу восторженных комментариев.
В подписи к снимкам экс-участница "Дома-2" рассказала, что сдала тесты на коронавирус и антитела к нему. Оба результата оказались отрицательными, что только укрепило желание Водонаевой бережно относиться к своему здоровью.
Комментарии
Это которая в Тюмени на остановке чпокалась ?
6.08.2020 07:49
- гость -
Это которая в Тюмени на остановке чпокалась ?
Не в Тюмени, а в Москве, не на остановке, а в доме-2, остальное правда.