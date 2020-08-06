Дело против бывшего следователя-насильника приостановили на Алтае

Расследование изнасилования от 4 августа 2019 года, в котором подозревают бывшего следователя из Горно-Алтайска, приостановлено, сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на информацию СУ СКР по Республике Алтай.
Александр Сатлаев шесть лет отсидел в колонии за серию изнасилований и освободился весной 2019 года. После этого его заподозрили в новом нападении на женщину, но он улетел из России на Кипр и больше не вернулся в страну.
"У следствия есть информация, что он находится на Кипре, но реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (ч. 3 ст. 208 УПК РФ)", – объяснили следователи причину приостановки расследования.
Сатлаев был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Поэтому его долгое время не могли найти.
После того как преступления были раскрыты, со своих мест были уволены руководитель регионального управления СК РФ Эдуард Ошлыков и глава следственного отдела, в котором работал Сатлаев.
Комментарии
Вон оно чЁ, Михалыч - оказывается руки российской Фемиды коротки, чтобы вытащить подозреваемого по линии Интерпола из любой тьму таракани ,- или запросы делать разучились ?
Кал, Интерпол работает с теми странами, с которыми заключены соглашения о взаимной выдаче преступников. А у нас, к сожалению, с Кипром такого договора нет. И Салтаев, будучи юристом по образованию, это прекрасно знал. Кроме того, в соответствии с обновленной Конституцией РФ, наши законы выше любых других, в том числе международных правовых актов
Вот так.
Где баширов и петров?
если чел не виновен зачем бежать в другую страну
Добегается.
По информации Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, объявленная в международный розыск правоохранительными органами Российской Федерации россиянка была арестована 13 января в одном из пригородов Пафоса. Ей вменяется мошенничество, совершённое в 2014-2015 годах. Детали не уточняются.
Полиция Кипра действовала на основании ордера Интерпола, от которого накануне получила информацию о предполагаемом местонахождении разыскиваемой.Уже на следующий день суд Пафоса освободил арестованную под подписку о невыезде и залог в 20 тысяч евро. Дважды в неделю россиянке предстоит отмечаться в ближайшем полицейском участке.
Слушания об экстрадиции начнутся 22 февраля. Процедура депортации может последовать через несколько месяцев.(с)
17 января 2019
*засТранцу : упал - отжался. Двадцать раз
У следствия есть информация, что он находится на Кипре
Чтобы стать киприотом нужно очень много денег. Откуда такие деньги у следователя который много лет в тюрьме сидел?
Кал, да потому что его там задержали и заключили под стражу местные органы правопорядка за совершение преступления на территории Кипра. Ему предъявлено обвинение и грозит длительный срок заключения. Поэтому, выдача его в РФ не представляется возможным.
Упал, отжался Калиброобразный. Сто раз
Список стран, которые не выдают правонарушителей России, выглядит следующим образом: Великобритания; Украина; Китай; Литва; Латвия; Эстония; Швеция; Япония; США.
Источник: visasam.ru
*засТранцу отжаться 146 раз.
Бывший горно-алтайский следователь Александр Сатлаев, осужденный за серию изнасилований и нападений на женщин в Республике Алтай, а недавно арестованный в Северном Кипре после очередного преступления, как выясняется, весело проводил время на свободе.В Северном Кипре он жил в городе Кириния, вел светскую жизнь, гулял, купался в море, активно заводил новые знакомства и даже стал героем нескольких видеороликов начинающего travel-блогера Александра Зубко из Ростова.
Турецкая Республика Северного Кипра – частично признанное государство, которое с Россией не связывают дипломатические отношения, в связи с чем выдача на родину, где Сатлаев объявлен в федеральный розыск, ему практически не грозит. При этом в Северном Кипре даже грабеж, не говоря уже об изнасиловании, считается тяжким преступлением, за него предусмотрено пожизненное лишение свободы.
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Кал, упал отжался. 201 раз!
Калибр как всегда спорит, не зная сути вопроса. Упрется рогами и спорит до уср..чки.
Эээ! Алё споруны, хорош уже отжиматься,
нашли спортзал . Пол проломите, а не дай Бог, инфик подкрадётся....
ЗасТранец,очевидно,не в курсе,что Северный Кипр и,собственно Республика КИПР (заметка) с некоторых пор два разных территориальных образования , причём на Северный Кипр из-за аннексии Турцией введено эмбарго цивилизованного мира , и на котором, да - законы цивилизованного мира не действуют.
* понять засТранца и простить...
понять засТранца и простить...
Ну если только подотрёшь засТрацу.