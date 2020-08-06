Четверг, 6 Август, 11:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,28
€ 86,63
26°

866627 +0
Обь
214см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Дело против бывшего следователя-насильника приостановили на Алтае

, ИА "Амител"
Это связано с тем, что возможность реального участия подозреваемого в уголовном процессе отсутствует
Фото: livejournal.com

Фото: livejournal.com

Расследование изнасилования от 4 августа 2019 года, в котором подозревают бывшего следователя из Горно-Алтайска, приостановлено, сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на информацию СУ СКР по Республике Алтай.

Александр Сатлаев шесть лет отсидел в колонии за серию изнасилований и освободился весной 2019 года. После этого его заподозрили в новом нападении на женщину, но он улетел из России на Кипр и больше не вернулся в страну.

"У следствия есть информация, что он находится на Кипре, но реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (ч. 3 ст. 208 УПК РФ)", – объяснили следователи причину приостановки расследования.

Сатлаев был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Поэтому его долгое время не могли найти.

После того как преступления были раскрыты, со своих мест были уволены руководитель регионального управления СК РФ Эдуард Ошлыков и глава следственного отдела, в котором работал Сатлаев.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.08.2020 08:09
CALIBR

Вон оно чЁ, Михалыч - оказывается руки российской Фемиды коротки, чтобы вытащить подозреваемого по линии Интерпола из любой тьму таракани ,- или запросы делать разучились ?

6.08.2020 08:22
- гость -

Кал, Интерпол работает с теми странами, с которыми заключены соглашения о взаимной выдаче преступников. А у нас, к сожалению, с Кипром такого договора нет. И Салтаев, будучи юристом по образованию, это прекрасно знал. Кроме того, в соответствии с обновленной Конституцией РФ, наши законы выше любых других, в том числе международных правовых актов

6.08.2020 08:33
- гость -

Вот так.

6.08.2020 08:37
- гость -

Где баширов и петров?

6.08.2020 08:38
- гость -

если чел не виновен зачем бежать в другую страну

6.08.2020 08:39
Гость

Добегается.

6.08.2020 08:39
CALIBR

По информации &#922;&#965;&#960;&#961;&#953;&#945;&#954;&#972; &#928;&#961;&#945;&#954;&#964;&#959;&#961;&#949;&#943;&#959; &#917;&#953;&#948;&#942;&#963;&#949;&#969;&#957;, объявленная в международный розыск правоохранительными органами Российской Федерации россиянка была арестована 13 января в одном из пригородов Пафоса. Ей вменяется мошенничество, совершённое в 2014-2015 годах. Детали не уточняются.

Полиция Кипра действовала на основании ордера Интерпола, от которого накануне получила информацию о предполагаемом местонахождении разыскиваемой.Уже на следующий день суд Пафоса освободил арестованную под подписку о невыезде и залог в 20 тысяч евро. Дважды в неделю россиянке предстоит отмечаться в ближайшем полицейском участке.

Слушания об экстрадиции начнутся 22 февраля. Процедура депортации может последовать через несколько месяцев.(с)
17 января 2019

*засТранцу : упал - отжался. Двадцать раз

6.08.2020 08:42
- гость -

У следствия есть информация, что он находится на Кипре

Чтобы стать киприотом нужно очень много денег. Откуда такие деньги у следователя который много лет в тюрьме сидел?

6.08.2020 08:50
- гость -

Кал, да потому что его там задержали и заключили под стражу местные органы правопорядка за совершение преступления на территории Кипра. Ему предъявлено обвинение и грозит длительный срок заключения. Поэтому, выдача его в РФ не представляется возможным.

Упал, отжался Калиброобразный. Сто раз

6.08.2020 09:03
CALIBR

Список стран, которые не выдают правонарушителей России, выглядит следующим образом: Великобритания; Украина; Китай; Литва; Латвия; Эстония; Швеция; Япония; США.
Источник: visasam.ru

*засТранцу отжаться 146 раз.

6.08.2020 09:15
- гость -

Бывший горно-алтайский следователь Александр Сатлаев, осужденный за серию изнасилований и нападений на женщин в Республике Алтай, а недавно арестованный в Северном Кипре после очередного преступления, как выясняется, весело проводил время на свободе.В Северном Кипре он жил в городе Кириния, вел светскую жизнь, гулял, купался в море, активно заводил новые знакомства и даже стал героем нескольких видеороликов начинающего travel-блогера Александра Зубко из Ростова.
Турецкая Республика Северного Кипра – частично признанное государство, которое с Россией не связывают дипломатические отношения, в связи с чем выдача на родину, где Сатлаев объявлен в федеральный розыск, ему практически не грозит. При этом в Северном Кипре даже грабеж, не говоря уже об изнасиловании, считается тяжким преступлением, за него предусмотрено пожизненное лишение свободы.
--------------------
Кал, упал отжался. 201 раз!

6.08.2020 09:24
БОСС2014

Калибр как всегда спорит, не зная сути вопроса. Упрется рогами и спорит до уср..чки.

6.08.2020 09:32
- гость -

Эээ! Алё споруны, хорош уже отжиматься,
нашли спортзал . Пол проломите, а не дай Бог, инфик подкрадётся....

6.08.2020 10:50
CALIBR

ЗасТранец,очевидно,не в курсе,что Северный Кипр и,собственно Республика КИПР (заметка) с некоторых пор два разных территориальных образования , причём на Северный Кипр из-за аннексии Турцией введено эмбарго цивилизованного мира , и на котором, да - законы цивилизованного мира не действуют.

* понять засТранца и простить...

6.08.2020 11:06
- гость -

понять засТранца и простить...

Ну если только подотрёшь засТрацу.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
11:17
Избавимся от черного дыма. В СГК рассказали о ремонте и экологичной модернизации 0
11:04
"Затягивает петлю на шее". Адвокат раскритиковал защитника Михаила Ефремова 1
10:46
Жительница Алтайского края угнала автомобиль соседа, чтобы съездить в магазин 1
10:29
Дмитрий Гордон сообщил, что Минск собирается отдать задержанных россиян Украине 9
10:15
Глава семейства погиб после столкновения иномарки с лосем в Алтайском крае 11
10:03
Поддержи своих. Ансамбль из АлтГТУ вышел в финал Всероссийского конкурса 2
09:47
Медведев признал, что с митингующими в поддержку Фургала стоит считаться 29
09:35
"Бейсболисты" из Алтайского края до смерти избили мужчину в воспитательных целях 3
09:21
Специалисты назвали негативные последствия удаленной работы 1
09:08
Барнаульское digital-агентство участвует в престижном всероссийском конкурсе 5
08:55
Доставка повседневных товаров может подорожать вдвое 14
08:42
В Республике Алтай выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:30
Откуда берется задолженность за свет. Задай вопрос специалистам БГЭС
Задавать вопросы вы можете уже сейчас
08:19
"Полусвободные люди". Репортаж из женской колонии, где сажают огурцы и ездят в отпуск 10
08:02
Дело против бывшего следователя-насильника приостановили на Алтае 15
07:47
Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего 13
07:32
У барнаульского боксера Дмитрия Сухотского подозревают коронавирус 2
07:20
Эксперт рассказал о неожиданной пользе горьких огурцов 1
07:03
Виктор Томенко поднялся в рейтинге влиятельности глав регионов 14
06:48
Знакомые заметили "непоправимые перемены" во внешности Заворотнюк 0
06:33
Как 75 лет назад атомная бомба уничтожила Хиросиму 41
06:17
Алтайская пенсионерка задушила немощную родственницу 1
06:01
Жарко и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 августа 0
23:54
Такой день. Снятие кандидатов в депутаты АКЗС и лучший в России Барнаул 1
23:33
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих россиян 0
23:10
Неопасное насилие. Житель Алтайского края поднял руку на участкового 3
22:57
Роскосмос показал снимки Бейрута с орбиты до и после взрыва 2
22:35
27-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае вместе с автомобилем 1
22:18
Алтайский комбинат школьного питания оказался на грани банкротства 9
21:51
Трое кандидатов в депутаты АКЗС покинули предвыборную гонку 0
21:37
В алтайском минздраве рассказали, как попадают тараканы в ковидный госпиталь 6
21:18
Журналисты показали масштаб разрушений в Бейруте. Видео 0
21:01
Какие ковидные ограничения снимут в Алтайском крае. В Сети появился возможный список 5
20:37
Большинство россиян высказались против обязательного ЕГЭ по иностранному языку 13
20:19
Тело в сетке-рабице нашли в алтайской реке 0
19:46
В Бийске возбудили уголовное дело из-за падения горки на девочку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 129 0
19:03
В Турции зафиксировали резкий прирост зараженных коронавирусом 6
18:49
Штормовое предупреждение на три дня передали в Алтайском крае 0
18:33
Ефремов не признал вину в смертельном ДТП 8
18:15
Алтайская туристка билась в судорогах и умерла у подножия Белухи 3
17:58
Ущерб от последствий мощного взрыва в Бейруте оценили в 3-5 млрд долларов 3
17:49
Барнаул признали лучшим в России по управлению муниципальным долгом 1
17:32
В Алтайском крае каток придавил водителя 9
17:20
Барнаульские парки продают аттракционы, чтобы покрыть убытки 16
17:08
Алтайские следователи раскрыли детали гибели туристки из Москвы 9
16:56
"С мою голову". Жительница Алтайского края нашла гигантский гриб. Видео 3
16:50
В Алтайском крае подросток спас утопающего 1
16:31
Владелец турбазы "Глобус", где погибла семья Кременских, ждал допроса по другому делу 19
16:19
Застройщик сдвинул сроки окончания шумных работ между "Лентой" и "Ашаном" в Барнауле 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.