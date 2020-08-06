В Республике Алтай выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Алтай выявили 11 новых случаев COVID-19, передает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
"Диагноз подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у жителя Чемальского района и у жителя Шебалинского района. Семь из 11 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В четырех случаях диагностированы симптомы заболевания", – сказано в сообщении.
Таким образом, общее число заболевших в регионе увеличилось до 1672. Выздоровели 1315 человек, 26 пациентов выписаны из больниц за последние сутки.
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