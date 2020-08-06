Доставка повседневных товаров может подорожать вдвое

Из-за новых СанПиНов, которые запрещают перевозить бытовую химию в одном автомобиле с продуктами, доставка товаров может подорожать двое. Об этом сообщают "Известия".
Сейчас Роспотребнадзор рассматривает новые санитарные требования, по которым заказы с едой и различной бытовой химией придется развозить отдельными автомобилями. Ретейлеры отмечают, что в таком случае стоимость доставки придется поднять сразу в два раза и в среднем она составит 600 рублей.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выразила свою обеспокоенность новыми нормативами и обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В ведомстве, в свою очередь, уточнили, что запрет распространяется на агрохимикаты и товары бытовой химии с чрезвычайно опасными химическими веществами в составе.
В Союзе потребителей России считают, что новые нормы необходимо конкретизировать и доказать обоснованность каждого запрета.
Комментарии
Химикаты в почву и стирку. Карто
Не есть, одежду не носить. С головой надзора все в порядке.
То есть в одну тележку в супермаркете теперь ложить нельзя?
нельзя
То есть в одну тележку в супермаркете теперь ложить нельзя?
То есть и в одном магазине это продавать нельзя?))
Множатся всякие госструктуры и чиновники которые разве что мешают людям жить за их же налоги.
Речь идет о химикатах 1-2 класса опасности. Я думаю если человек вменяем, то вряд ли захочет что бы ему хлорку или формалин вместе с окорочками или печеньками привезли. Сейчас частники в проперженном грузовике везут, загружаясь в 10 точках всем подряд, И мало кто задумывается, в магазине то все красиво выложено.
Тв@ри, антинародное правительство в отставку!!!
09:45
Утрите слёзы. Уже давно не возят всё навалом и на лошади, человечество уже изобрело упаковку: пластиковую, стеклянную, картонную. Часто ли вы видели формалин, в тех местах, где продаются окорочка?
6.08.2020 09:55
- гость -
То есть, будут все возить как и возили, но доставка все равно подорожает вдвое?))
Это чистая спекуляция. Большие ритейлеры должны делать отдельные контейнеры для перевозки продуктов и химии.
А так бизнес данный, который по сути спекулянты перепродажники, просто в очередной раз обдерет народ.
10:11
- гость -
Всё правильно, ведь сильные люди живущие в Суверенном Государстве(СГ) должны платить больше.
Большие ритейлеры должны делать отдельные контейнеры для перевозки продуктов и химии.
Никому они не должны. Раскидают по разным складам, а как это повезут - не его проблемы.
6.08.2020 09:53
жук.
А вот против жуков как раз надо что-то предпринять,чтоб не жужжали абы по какому поводу! и твоих кормильцев не мешало бы в стеклотару и плотно закупорить,чтоб не гадИли в нашей стране.