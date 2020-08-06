"Медведев признал, что с митингующими в поддержку Фургала стоит считаться"

Власти должны считаться с большим количеством людей, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА "Новости".
В эту среду, 5 августа, бывший премьер провел встречу с молодыми кандидатами от ЕР, которые участвуют в выборах разного уровня. Говоря о протестах, Медведев подчеркнул, что люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но формы изъявления должны соответствовать закону, эпидемиологическим правилами и не нарушать свободы других граждан.
"Тем не менее людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много, и это явление, с которым, безусловно, и государство должно определенным образом считаться. Но сейчас в нынешней ситуации не может быть никакого другого ответа на этот вопрос, как тот, который дается в подобных ситуациях: Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение", – сказал Медведев.
Напомним, что Фургала подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале нулевых. 20 июля президент Владимир Путин отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия.
Задержание вызвало общественный резонанс в Хабаровском крае. В столице региона уже в течение трех недель проходят митинги, а в поддержку протестующих выступили даже в Барнауле.
Комментарии
Чуваки, вы допрыгаетесь и в 2024 вас спнут и посадят в тюрягу. Другую песню запоете. И никто по вам скучать не будет.
формы изъявления должны соответствовать закону
Да? А я то считал, что народ и есть власть, народ и есть закон. Как народ решит, так и будет. Очевидно, что Дмитрий Анатольевич про это забыл и наивно полагает, что закон это президент, депутаты и его партия.
Дурдом какой-то. Откровенного уголовника поддерживают. Пусть даже он что-то хорошее успел сделать для региона и много лет власти не замечали его уголовное прошлое, но это не отменяет того что он преступник.
в 2024 вас спнут
Думайте кто-то будет ждать до 2024? Кушать хочется уже сегодня, да и понятно что сами они не уйдут.
Фургал - преступник
Недемон похоже на ПМЖ собрался в славную Европу, соломку стелет.
Фургал - преступник
Кто это решил? Какой-то пропагандист с телевизора. Даже суда ещё не было, а вы человека преступником публично называете. Вот это точно преступление.
"Медведев признал, что с митингующими в поддержку Фургала стоит считаться"
Только этот мендиль ещё не представляет себе, до какой степени придётся считаться.
Много писаки берете на себя. Суд сделает заключение.
Никого не смущает, что у нас во главе государства бандиты? А Фургалу нашили липу, потому что испугались. Вы вообще знакомы с нашей судебной системой? Пытались судиться против влиятельных людей? Так вот, в нашей коррупционной системе суд не является независимой единицей. Что его попросят в кулуарах сделать, то и сделают. Попросят посадить - посадят.
Преступник, не преступник - это суд решит, но физиономия у него не честного человека. Это моё мнение, и оно правильное
Зачем в конституцию изменения по заднеприводным вносили?
А теперь вернемся к сути обвинения. Его знакомого полгода назад взяли под стражу, как Фургала и ломали полгода, пока он не стал готов дать показания хоть против кого. Не выдержала у него психика, сломали человека. Что это довазывает - ничего. Сейчас ему надиктуют что говорить, он и скажет.
Суд решит. Ага. На примере конституционного суда мы увидили, как суд решает.
амик, покажите видео с пьяным Франком
6.08.2020 10:17
хлеб
Не выдержала у него психика, сломали человека.
Обожаю читать комментарии таких фантазеров.))) Жгите дальше свою детухтиву, с удовольствием почитаем про застенки КГБ, палачей в подвалах, иголках под ногтями, лоботомии и прочих ужасах, о которых вы знаете абсолютно точно.)))
Никого не смущает, что у нас во главе государства бандиты?
А разве ещё есть государство? Разве есть независимые суды, где можно добиться справедливого приговора? Разве есть депутаты которые трудятся на благо народа и совершенствуют законодательную систему? Разве есть полиция, прокуратура которая следит за соблюдением закона? Разве есть армия которая защищает страну, а не занимается не пойми чем в Сирии, Ливии и Украине? Разве у вас есть народно избранный глава района, мэр, губернатор работающий на благо народа? Так что есть государство или кучка бандитов повязанных круговой порукой?
Да, кстати, отдельное спасибо тем, кто грозит кулачонками нынешней власти, вот мы, мол, вам ужо покажем. Вот прям завтра или через месяц как выскочим, как выпрыгнем, полетят клочки по закоулочкам.
Сказочники суровые до не могу - живот надорвать от смеха можно.)))
6.08.2020 10:23
- гость -
А вы, как я понимаю, на Украине живете? Или уже прям в Ливию перебрались, где работорговля уже вовсю процветает благодаря "протестунам-энцефалопатам"?
Ну как нужно относиться к словам вдовы Зори,которая обвиняет именно Фургала и объясняет почему?
10:34
- гость -
А она не объясняет почему 15 лет молчала? А вдова то кто? Непосредственный свидетель?
6.08.2020 10:34
- гость -
Она и раньше это говорила или только сейчас?
10:00
- гость -
Дурдом какой-то. Откровенного уголовника поддерживают.
Так лети в хабару и объясни это людям.
Вдова тогдашнюю ситуацию объяснила и назвала причину убийства.
О! глист аванс получил, активизировался
10:41
- гость -
Вдова тогдашнюю ситуацию объяснила и назвала причину убийства.
Кто она такая? Какой у неё статус в уголовном деле с истёкшим сроком давности?
Да, да. П0пердывай на своем диване со смеху, когда вашу конторку по распилу бюджета закроют.
1025. Эти выпрыгнушие на выборы бы хоть ходить начали.
Выборы кого? Всех реальных кандидатов сажают. Остальные подставные лица, для иллюзии выборности
"..в 2021 году на новую должность Медведева и деятельность госслужащих администрации президента направят дополнительно 490 миллионов рублей, а в 2022 и 2023 годах — по 519 миллионов рублей..."
Димон голос подал, пайку отрабатывает