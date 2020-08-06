Энергетики опровергли информацию об "одноногой" опоре ЛЭП в Алтайском крае

Россети опровергли информацию о том, что одна из опор ЛЭП у алтайского села уже несколько лет стоит "на одной ноге".
"После появившихся [в СМИ] сообщений, 14 июля персоналом Россети Сибирь совместно с представителями Ростехнадзора и двумя свидетелями – жителями села Зятьково – был проведен осмотр воздушной линии электропередачи 10 киловольт с диспетчерским наименованием Л-14-6, упоминаемой в сообщениях общественной группы. По итогам осмотра было выявлено, что информация о выгорании одной стойки анкерной опоры № 45 не соответствует действительности", – рассказали в компании.
Ранее amic.ru писал о "покалеченной" опоре. В соцсетях жители края показывали фотографию, которая стала объектом бурного обсуждения.
Комментарии
На фото совершенно разные опоры. Энергетики врут как дышат.
Меня смущает, что на фото разные опоры, на предыдущей роща какая-то а тут село, мне кажется они не ту смотрели.
предоставили фото опоры той линии о которой писали ранее! фото которое в той статье совершенно в другом месте и на другой линии
За время пути собака могла подрасти
Это же классика
А почему бы не предположить, что общественники не то показывают? А не энергетики. Защитники общественных интересов называют в своих сообщениях вполне конкретную линию с диспетчерским номером и село - Зятьково. В релизе компании написано - что проведен осмотр именно этой линии. Всей. И такой опоры, которая демонстрируется на фото общественников, на линии нет. Что за фото, где взяли?
Что за фото, где взяли?
Это вопрос к энергетикам
На фото, скорее всего, на самом деле разные опоры. Энергетики показывают ту, о которой пишет Гражданский патруль. А вот что показывает этот самый патруль - не известно.
Сфотографировали сами свою опору. Если речь идет о фото, иллюстрирующей данный текст. На ней нанесены диспетчерские наименования, что позволяет сделать вывод о подлинности фото и месте расположения опоры.
Да пудрят людям мозг. Номер линии и опоры написал пользователь "altai_government_open", а вовсе не Николай который прислал фото. Могли бы с тем же успехом любую опору написать и сфотографировать.
А от куда такое доверие к Николаю, который прислал фото опоры без опознавательных знаков и не известно вообще из какого региона России? Где из фото понятно, что это вообще Алтайский край и настоящее время?
Оснований доверять Николаю нет. А вот оснований не доверять правительственным структурам воз и маленькая тележка.