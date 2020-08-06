Выпускник алтайского колледжа представит край на чемпионате "Молодые профессионалы"

Выпускник Алтайского государственного колледжа Алексей Жаравин представит край на Национальном чемпионате WorldSkills Russia в дисциплине "Электромонтаж". В 2019 году молодой человек выбил себе путевку победой на региональном этапе.
"Жаравин – выпускник нашего колледжа 2020 года по специальности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". Он участвует в соревнованиях уже второй раз, в прошлом году на региональном чемпионате занял первое место. В течение восьмичасового конкурсного дня наш участник выполнил монтаж кабеленесущих систем, монтаж щита управления и программирование. Задание было достаточно интересным, включало в себя монтаж сетчатого лотка, монтаж кабель-канала, прокладку кабелей, подключение соответствующих сетей и двигателя", – рассказал эксперт регионального этапа Андрей Губанов.
Сам Жаравин, говоря о выборе профессии, отметил, что выбрал ее не случайно. Молодой человек считает сферу электромонтажа одной из самых востребованных и быстроразвивающихся. Специалист планирует продолжить обучение и работать в колледже, пишет официальный сайт края.
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