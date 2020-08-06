Лишь треть россиян хотят выйти на пенсию раньше положенного срока

Лишь 31% россиян хотели бы прекратить работать до 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка.
По данным исследования, уйти с работы раньше хотят только 39% женщин и 23% мужчин. При этом почти 70% не желают отказываться от заработка раньше наступления пенсионного возраста, а 11% собираются продолжать трудовую деятельность и на пенсии.
Стремление соотечественников как можно дольше продолжать работу объясняется низкой финансовой обеспеченностью. Четверо из пяти опрошенных заявили, что не могут уйти на покой раньше 55 лет, даже если захотят, ведь тогда им будет не на что жить.
О том, что для такого шага у них уже достаточно сбережений, заявили лишь 4% респондентов. 3% надеются, что их смогут содержать родственники, а еще 13% рассчитывают на другие источники дохода.
При этом почти половина участников опроса признались, что ничего не делают для обеспечения лучшей старости, и лишь каждый четвертый начал откладывать средства.
Комментарии
Каждый четвертый начал откладывать... Где спрашивали-то?
Главное правильно поставить вопрос.
Ага.. как будто им есть сильно с чего откладывать! Особенно, если дети сидят на шее.. да и у самих половина уходит на таблетки...
Выйти на пенсию хотят все.
Только 90% будет не на что жить.
Вот и работают до последнего вздоха.
Задолбали со своей пропагандой! Правильно, была бы пенсия достойная, с какого ляда бы работать! Доживешь ли до пенсии? или до последнего издоха ишачить...
Если силы будут, на пенсию не выйду до упора. И не по причине отсутствия средств к существованию. А тупо без дела сидеть не хочу. Чем раньше человек остается без дела, тем быстрее он дряхлеет и на тот свет отправляется. Вон, батя в свои 75 орёл ещё, и трудится.
Путин на пенсии, а палкой его не выгнать с должности! Опрос наверно в кремле проводили.
14:59 Guest
Вот это точно! Противно, когда тебя называют не "дама", "немолодая женщина", а "пенсионЭрка"! И уже, считай, старуха... А на работе - уважаемый человек, старший товарищ, наставник молодых, особенно если в новых технологиях разбираешься не хуже
Если было б достаточно средств то ушел б с работы прям сейчас...
Дел бы себе нашел помимо того, чтоб приносить доход капиталистам\государству\прочим негодяям.
Со скуки б не умер.... Останавливает только остутствие достаточного количества денег.
батя в свои 75 орёл ещё, и трудится
меня и мою семью содержит
6.08.2020 15:12
Лихо ты этого Guest (а) подколол! он или она даже не сразу ответил (а) ... ))))
Я вам по-секрету скажу... у меня Свекровь предпенсионного возраста... По новому регламенту выхода на пенсию ей еще работать как минимум 3 года. Только вот ЗП у неё сейчас 11 тыс. руб в месяц. А при выходе на пенсию будет около 15 тыс. (это уже точно).... А еще на более выгодные должности с более приемлемыми для выживания зарплатами её не берут... ВОЗРАСТ. И вынуждена она работать в тяжелых условиях, оставляя последнее здоровье, за гроши. А если бы наше СВЕТИЛО не повысило пенсионный возраст, то через полгода она бы вышла спокойно на пенсию и, возможно, нашла бы себе подработку какую-то с удобным графиком пусть и за небольшие деньги (да хоть на четверть ставки за 4 тыс. руб. и чтобы здоровье позволяло)... А может быть и просто бы жила спокойно... пусть даже и на 15 тыс. руб. И ей бы не приходилось платить, например, за проезд каждый день туда/обратно....
6.08.2020 15:17
АННА
Так власть наша для этого и поднимала пенсионный возраст, что бы из людей выжать все силы и здоровье, а там и быстрее умрут - пенсию меньше платить придется! Сравните, в каком состоянии организм депутатов, чиновников и рабочего человека!
Свекровь и свёкор, педагоги, не работали ни дня после достижения пенсионного возраста. А у меня в роду никто в свой срок не ушёл. Бабуля одна тоже учительница - не смогла оставить свой класс, пока его не довела... Другая врач - тоже на пенсии работала. И мама моя, и папа работали, хотя пенсия тогда была у них больше, чем моя зарплата.
6.08.2020 15:09
Мадам
А про себя работники думают
"когда ж эта старая ... свалит на свою пенсию, и не будет тут тупить (ибо таки старость) и вместо нее можно взять молодую
интереснуюкоторая быстро научится делать эту работу еще лучше\быстрее\качественнее"
наставник молодых
скорее заниматель места ,ни разу не встречались активные пенсионерки-сидят на одном месте десятилетиями,работу лишь бы распихать на других. но в конце рабочего дня на выход бодренько бегут,да,по-молодецки почти
не будет тут тупить (ибо таки старость)
А уж тут тупят, хоть вроде и не старость...
и вместо нее можно взять молодую
Ага, ага... искали кандидатуру в отдел среди молодых... переманили постарше, с опытом.
Если б пенсы не кормили своих недоразвитых деточек и внучеков, которые увязли по уши в кредитах, то пенсии, которая платится государством им будет хватать и еще оставаться.
А их рабочие места должны занять дети и внуки и работать, а не ныть что "власть плохая, Путин негодяй , не хочет нам платить за то что мы будем просто так целый день сидя в кресле \ лёжа на диване играться \шариться по соцсетям в своём любимом смартфоне , купленном в кредит в ДНС, за который платят родители - пенсионеры!
согласна с мадам, молодые то не очень стремятся работать и тупят похуже возрастных - мастерство, если оно есть - не пропьешь
Милая мадам, здоровье у всех разное, дат интересы тоже, кто то живёт работой, а кто то хочет и другими делами заниматься. Свекры то , чай, не на диване на пенсии лежали?
Прихлебателей Сказочного много тут. Слов цензурных нет, за сим откланиваюсь.
p.s. Теща до 75 врачем могла, но у нее котелок варит. А как быть шофёру? Или строителю?