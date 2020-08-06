Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной

Работающим россиянам старше 40 лет выделят дополнительный выходной день на прохождение диспансеризации. Об этом сообщают "Известия".
Им можно будет пользоваться раз в год и при этом за сотрудником сохранится средний заработок. Положения соответствующего закона вступят в силу с 11 августа 2020 года.
После прохождения диспансеризации работник должен будет предоставить работодателю справку из медицинской организации, которая подтверждает прохождение обследования.
Закон о предоставлении выходного дня гражданам старше 40 лет для похождения медицинского обследования президент Владимир Путин подписал 31 июля.
Комментарии
40 дней?
Бестолковый указ и без него и до 40 и после ходили на диспасеризацию
В 65 дней мужикам на пенсию
6.08.2020 16:21
- гость -
В 65 дней мужикам на пенсию
Те кто будут регулярно использовать этот выходной - на пенсию в 85. Ибо они априори здоровы как быки. Но это видимо следующим указом закрепят.
так за день не пройдешь!
6.08.2020 16:27
гостья
Росписи с печатями день ставить? Кто вас проверять будет,кому вы нужны? Опять-же,создадут спецкабинеты и отдельно от всех страждущих клинических будут вас "лечить". Как пример-на Матросова.