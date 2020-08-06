В России выявили почти 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 5267 новых случаев COVID-19, общее число больных достигло 871 894. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Лидерами по суточному приросту на 6 августа стали Москва (684), Свердловская область (183) и Ханты-Мансийский АО (160). Алтайский край с 92 новыми случаями заболевания занял 24-е место в общероссийской статистике.
Из больниц выписан еще 7331 пациент, общее число выздоровевших – 676 357. С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 116 человек, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 14 606 летальных случаев.
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