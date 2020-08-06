Барнаульский таксист помог девушке вернуть украденную сумку

Водитель такси в Барнауле вернул сумку девушке, которую ограбил велосипедист. Свою историю горожанка рассказала в сообществе "Инцидент Барнаул".
Ограбление произошло на улице Малахова у здания Алтайского политехнического колледжа. Велосипедист вырвал сумку из рук жертвы и стал уезжать. Позвать на помощь девушка не смогла, потому что телефон находился в украденной сумочке.
"Но на мое счастье, впереди за кустами стояло такси, которое я сначала даже не заметила, пока водитель не задал вопрос: "Девушка у вас что-то забрали? Я ответила: да. И тогда таксист рванул за ним. Через несколько минут сумка была у меня", – рассказала жительница Барнаула.
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Старинный развод.