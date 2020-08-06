Четверг, 6 Август, 16:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,28
€ 86,63
29°

871894 +5267
Обь
214см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

В Алтайском крае пропала женщина с шестью детьми

, ИА "Амител"
Старшему сыну исполнилось 15 лет, младшему – всего три года
Фото: 'Каменские известия'

Фото: "Каменские известия"

В Камне-на-Оби полиция разыскивает пропавшую женщину с шестью детьми, сообщает газета "Каменские известия".

Вечером 2 августа 32-летняя многодетная мать ушла из дома в неизвестном направлении, забрав с собой своих детей. Старшему из них 15 лет, а самому младшему исполнилось лишь три года.

Приметы: цыганской национальности, на вид 32-33 года, плотного телосложения, глаза карие, черные кудрявые волосы, собраны в пучок. Женщина страдает варикозом, на ногах видны выпирающие вены.

Была одета в платье синего цвета в горошек, на ногах темные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят незамедлительно сообщить в полицию.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.08.2020 16:48
- гость -

Табор уходит в небо

6.08.2020 16:54
- гость -

Похоже что-то натворили, и сваливают. А может односельчане прогнали.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
16:55
В СК рассказали, сколько за год заработал главный следователь Алтайского края 0
16:43
В Алтайском крае пропала женщина с шестью детьми 2
16:30
Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат 5
16:22
Следователи предъявили обвинение женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 2
16:08
Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной 6
15:54
Полина Гагарина попала в черный список должников за неуплату коммуналки 3
15:39
Виктор Томенко рассмотрит вопрос ослабления "ковидных" ограничений в Алтайском крае 8
15:27
Руководители спортивных федераций края обсудили, как развивать "философию ненасилия" 3
15:14
В России выявили почти 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 0
14:53
В Барнауле рассказали, когда полностью дадут горячую воду 3
14:44
Барнаульцы пожаловались на разбитый проезд между домами 4
14:31
Лишь треть россиян хотят выйти на пенсию раньше положенного срока 22
14:30
На крыше дома твоего. "Билайн" ищет владельцев зданий для расширения сети 4G 8
14:17
Выпускник алтайского колледжа представит край на чемпионате "Молодые профессионалы" 0
14:02
Краевой суд "ужесточил" меру пресечения женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 27
13:40
Фэнтези-сериал снимут под Новоалтайском 2
13:33
92 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки 8
13:20
В Алтайском крае готовятся открыть авиарейсы до Бурлы и Змеиногорска 12
13:08
Прокуратура помогла инвалиду добиться от алтайского Минздрава бесплатного транспорта 1
12:54
В Алтайском крае установили двухметровый каменный портрет Германа Титова 10
12:39
Мамкин гонщик. В Барнауле подросток угнал машину матери и перевернулся на ней 6
12:28
Бийская красавица-медсестра рассказала, как не падать духом во время пандемии 12
12:15
Энергетики опровергли информацию об "одноногой" опоре ЛЭП в Алтайском крае 12
12:03
Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медпомощь 17
11:41
Барнаульцы все чаще хотят стать чиновниками 33
11:29
Алтайский край вошел в список регионов с наиболее подорожавшими туруслугами 6
11:17
Избавимся от черного дыма. В СГК рассказали о ремонте и экологичной модернизации 10
11:04
"Затягивает петлю на шее". Адвокат раскритиковал защитника Михаила Ефремова 17
10:46
Жительница Алтайского края угнала автомобиль соседа, чтобы съездить в магазин 3
10:29
Дмитрий Гордон сообщил, что Минск собирается отдать задержанных россиян Украине 60
10:15
Глава семейства погиб после столкновения иномарки с лосем в Алтайском крае 30
10:03
Поддержи своих. Ансамбль из АлтГТУ вышел в финал Всероссийского конкурса 2
09:47
Медведев признал, что с митингующими в поддержку Фургала стоит считаться 50
09:35
"Бейсболисты" из Алтайского края до смерти избили мужчину в воспитательных целях 5
09:21
Специалисты назвали негативные последствия удаленной работы 1
09:08
Барнаульское digital-агентство участвует в престижном всероссийском конкурсе 10
08:55
Доставка повседневных товаров может подорожать вдвое 14
08:42
В Республике Алтай выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом 1
08:30
Откуда берется задолженность за свет. Задай вопрос специалистам БГЭС
Задавать вопросы вы можете уже сейчас
08:19
"Полусвободные люди". Репортаж из женской колонии, где сажают огурцы и ездят в отпуск 19
08:02
Дело против бывшего следователя-насильника приостановили на Алтае 15
07:47
Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего 18
07:32
У барнаульского боксера Дмитрия Сухотского подозревают коронавирус 2
07:20
Эксперт рассказал о неожиданной пользе горьких огурцов 2
07:03
Виктор Томенко поднялся в рейтинге влиятельности глав регионов 15
06:48
Знакомые заметили "непоправимые перемены" во внешности Заворотнюк 0
06:33
Как 75 лет назад атомная бомба уничтожила Хиросиму 42
06:17
Алтайская пенсионерка задушила немощную родственницу 1
06:01
Жарко и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 августа 0
23:54
Такой день. Снятие кандидатов в депутаты АКЗС и лучший в России Барнаул 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.