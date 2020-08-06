В Алтайском крае пропала женщина с шестью детьми

В Камне-на-Оби полиция разыскивает пропавшую женщину с шестью детьми, сообщает газета "Каменские известия".
Вечером 2 августа 32-летняя многодетная мать ушла из дома в неизвестном направлении, забрав с собой своих детей. Старшему из них 15 лет, а самому младшему исполнилось лишь три года.
Приметы: цыганской национальности, на вид 32-33 года, плотного телосложения, глаза карие, черные кудрявые волосы, собраны в пучок. Женщина страдает варикозом, на ногах видны выпирающие вены.
Была одета в платье синего цвета в горошек, на ногах темные туфли.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят незамедлительно сообщить в полицию.
Комментарии
Табор уходит в небо
Похоже что-то натворили, и сваливают. А может односельчане прогнали.