"Аэрофлот" отменил часть авиарейсов в августе

Компания "Аэрофлот" объявила об отмене нескольких августовских рейсов в страны, которые еще не открыли из-за пандемии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Билеты, которые были куплены до 1 мая и с датой полета до 31 августа, можно будет обменять на ваучер или деньги.
Отмечается, что речь идет об отмене рейсов почти в 90 городов стран ближнего и дальнего зарубежья, европейских, азиатских государств, а также Соединенных Штатов Америки. Ограничения сохранятся до 31 августа.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом в Турции был зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом.
Комментарии