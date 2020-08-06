Четверг, 6 Август, 21:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,04
€ 86,62
24°

871894 +5267
Обь
214см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

В России появилась первая парковка для женщин

, ИА "Амител"
В ГАИ предположили, что первая и последняя
Фото: Branaul22

Фото: Branaul22

В Казани появилась первая в России "розовая" парковка для женщин. Фотографии нового объекта появились в социальных сетях

Кроме того, что сама парковка выкрашена в розовый цвет, каждое парковочное место здесь раскинулось на четыре метра, вместо привычных 2,5 метров.

Предполагается, что это будет первая и последняя в России парковка такого рода. В городском ГИБДД заявили, что в правилах дорожного движения нет разграничений между парковкой для женщин и для мужчин, по этому новый объект в Казани не соответствует ГОСТу. Пока стоянка еще украшает улицы города, но, судя по всему, в ближайшее время ее ликвидируют. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
21:29
В Барнауле пенсионера осудили за убийство квартирантки 0
21:06
В России появилась первая парковка для женщин 0
20:57
"В красной зоне". Плановую медпомощь в Барнауле пока не возобновят 0
20:27
В Алтайском крае пьяная женщина ударила ножом сотрудника полиции 0
20:05
Ученые нашли слабое место коронавируса 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 130 0
19:23
В Барнауле для автомобилей частично откроют улицу Попова 2
19:04
В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже квартир родственникам 0
18:56
Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия" 0
18:32
Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи 0
18:12
Карантин из-за вспышки бешенства объявили в алтайском селе 0
17:54
Парки "Барнаульская крепость" и "Экстрим" ликвидируют в Барнауле 1
17:45
Дикорастущую коноплю уничтожили в Барнауле 3
17:32
В Алтайском крае продают двухэтажную плавучую гостиницу 2
17:20
Аномальная жара и ветер в Алтайском крае сохранятся до конца недели 0
17:07
Барнаульский таксист помог девушке вернуть украденную сумку 1
16:55
В СК рассказали, сколько за год заработал главный следователь Алтайского края 9
16:43
В Алтайском крае пропала женщина с шестью детьми 4
16:30
Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат 27
16:22
Следователи предъявили обвинение женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 6
16:08
Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной 10
15:54
Полина Гагарина попала в черный список должников за неуплату коммуналки 8
15:39
Виктор Томенко рассмотрит вопрос ослабления "ковидных" ограничений в Алтайском крае 11
15:27
Руководители спортивных федераций края обсудили, как развивать "философию ненасилия" 9
15:14
В России выявили почти 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом 0
14:53
В Барнауле рассказали, когда полностью дадут горячую воду 7
14:44
Барнаульцы пожаловались на разбитый проезд между домами 4
14:31
Лишь треть россиян хотят выйти на пенсию раньше положенного срока 24
14:30
На крыше дома твоего. "Билайн" ищет владельцев зданий для расширения сети 4G 12
14:17
Выпускник алтайского колледжа представит край на чемпионате "Молодые профессионалы" 0
14:02
Краевой суд "ужесточил" меру пресечения женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 27
13:40
Фэнтези-сериал снимут под Новоалтайском 2
13:33
92 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки 8
13:20
В Алтайском крае готовятся открыть авиарейсы до Бурлы и Змеиногорска 12
13:08
Прокуратура помогла инвалиду добиться от алтайского Минздрава бесплатного транспорта 1
12:54
В Алтайском крае установили двухметровый каменный портрет Германа Титова 12
12:39
Мамкин гонщик. В Барнауле подросток угнал машину матери и перевернулся на ней 6
12:28
Бийская красавица-медсестра рассказала, как не падать духом во время пандемии 13
12:15
Энергетики опровергли информацию об "одноногой" опоре ЛЭП в Алтайском крае 16
12:03
Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медпомощь 18
11:41
Барнаульцы все чаще хотят стать чиновниками 33
11:29
Алтайский край вошел в список регионов с наиболее подорожавшими туруслугами 6
11:17
Избавимся от черного дыма. В СГК рассказали о ремонте и экологичной модернизации 11
11:04
"Затягивает петлю на шее". Адвокат раскритиковал защитника Михаила Ефремова 20
10:46
Жительница Алтайского края угнала автомобиль соседа, чтобы съездить в магазин 3
10:29
Дмитрий Гордон сообщил, что Минск собирается отдать задержанных россиян Украине 63
10:15
Глава семейства погиб после столкновения иномарки с лосем в Алтайском крае 33
10:03
Поддержи своих. Ансамбль из АлтГТУ вышел в финал Всероссийского конкурса 2
09:47
Медведев признал, что с митингующими в поддержку Фургала стоит считаться 51
09:35
"Бейсболисты" из Алтайского края до смерти избили мужчину в воспитательных целях 5
09:21
Специалисты назвали негативные последствия удаленной работы 1
09:08
Барнаульское digital-агентство участвует в престижном всероссийском конкурсе 14
08:55
Доставка повседневных товаров может подорожать вдвое 14
08:42
В Республике Алтай выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом 1
08:30
Откуда берется задолженность за свет. Задай вопрос специалистам БГЭС
Задавать вопросы вы можете уже сейчас
08:19
"Полусвободные люди". Репортаж из женской колонии, где сажают огурцы и ездят в отпуск 19
08:02
Дело против бывшего следователя-насильника приостановили на Алтае 15
07:47
Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего 18
07:32
У барнаульского боксера Дмитрия Сухотского подозревают коронавирус 2
07:20
Эксперт рассказал о неожиданной пользе горьких огурцов 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.