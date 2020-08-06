В России появилась первая парковка для женщин

В Казани появилась первая в России "розовая" парковка для женщин. Фотографии нового объекта появились в социальных сетях.
Кроме того, что сама парковка выкрашена в розовый цвет, каждое парковочное место здесь раскинулось на четыре метра, вместо привычных 2,5 метров.
Предполагается, что это будет первая и последняя в России парковка такого рода. В городском ГИБДД заявили, что в правилах дорожного движения нет разграничений между парковкой для женщин и для мужчин, по этому новый объект в Казани не соответствует ГОСТу. Пока стоянка еще украшает улицы города, но, судя по всему, в ближайшее время ее ликвидируют.
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