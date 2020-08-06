В Барнауле пенсионера осудили за убийство квартирантки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие установило, что в сентябре 2019 года 63-летний пенсионер по просьбе знакомого заселил в свою квартиру 41-летнюю женщину. Пожилой барнаулец не стал брать с нее денег за проживание, попросив ее ходить за продуктами и готовить еду.
Со временем квартирантка перестала выполнять его просьбы и стала вести себя как полноправная хозяйка – перестала готовить, начала выпивать и приводить в дом незнакомых мужчин. В итоге пенсионер стал замечать, что женщина ворует его пенсию.
В феврале, когда женщина в очередной раз пришла домой пьяной, хозяин квартиры решил выяснить, куда она дела украденные деньги. Не услышав внятного ответа, мужчина обмотал шею квартирантки ремнем от сумки и задушил. В течение недели скрывал пенсионер произошедшее, однако, когда из квартиры пошел неприятный запах, соседи вызвали полицейских.
Пожилой мужчина признал свою вину, объяснив убийство обидой и злостью к потерпевшей. Суд приговорил пенсионера к семи годами лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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