Стены барнаульского стадиона украсили портретами именитых футболистов

Барнаульские художники Федор Лисицын, Кирилл Боженов и Анна Беломытцева украсили стены стадиона школы Алексея Смертина портретами знаменитых футболистов. Фотографии работы появились в сообществе "Barnaul22".
Художники изобразили Алексея Смертина, Александра Ерохина, Юрия Дюпина и Александра Соболева. При этом Дюпин одним из первых поддержал идею и прислал деньги на краску. Всего на рисунок потребовалось 85 банок краски — это почти 200 литров.
"Ранее забор был увешан выцветшими баннерами, а теперь почти произведение искусства, ну или фотозона для юных воспитанников школ", — говорится в подписи к фотографиям.
Комментарии
А дюпа и Соболь
"Ранее забор был увешан выцветшими баннерами...
Это были баннеры воспитанников шкСмертина А из нынешних портретов только сам Смертин отношение имеет к этому стадиону