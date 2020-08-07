Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 7 августа

В Алтайском крае из-за жаркой и ветреной погоды сохраняется штормовое предупреждение. Местами в районах пройдут дожди.
Температура воздуха в регионе составит от +26 до +31 градуса. На большей части территории края осадков не ожидается, однако на востоке региона метеорологи прогнозируют дожди и грозы.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
В Барнауле воздух прогреется до +26...+28 градусов. Большая часть дня пройдет без осадков, однако ближе к вечеру синоптики ожидают небольшой дождь.
Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Сильных порывов ветра не ожидается.
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