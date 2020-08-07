Без вины виноватый. Как Олег Щербинский выиграл процесс по "делу Евдокимова"
ДТП, в котором 15 лет назад погибли губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов со своим охранником и водителем, едва не сломало жизнь еще одному человеку – Олегу Щербинскому. Именно в его автомобиль по касательной врезался летящий на бешеной скорости Merсedes губернатора. Суд первой инстанции счел, что именно Щербинский виноват в аварии и приговорил его к 4 годам колонии-поселения. Мало кто верил, что апелляция оправдает обычного сельского мужика. Но внезапно и неожиданно в его поддержку выступили люди всей страны. Щербинского полностью оправдали. Amic.ru вспоминает историю человека, чья фамилия стала символом борьбы с чиновничьим беспределом на дорогах.
В "Тойоте" никто не пострадал. Физически
Олег Щербинский – обычный сцепщик железнодорожных вагонов на станции Чемровка Западно-Сибирской железной дороги. В тот день, 7 августа 2005 года, вместе с женой Светланой и двумя дочерьми – Аленой и Настей – на автомобиле Тойота Sprinter направлялся на озеро Уткуль в Троицком районе. Возле поворота на село Плешково (примерно в 20 км от Бийска) Щербинский стал выполнять поворот, как утверждал, сначала убедившись в отсутствии машин и включив левый поворотник. И в этот момент сзади на скорости, близкой к 200 км/ч, выскочил Mercedes, в котором ехали губернатор Михаил Евдокимов, его жена Галина и охранник Александр Устинов. Управлял автомобилем водитель Иван Зуев.
Глава региона с супругой направлялся в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия со дня рождения космонавта Германа Титова.
Позднее при реконструкции аварии эксперты пришли к выводу, что водитель губернатора обгонял на перекрестке "Тойоту" с превышением скорости, нарушил разметку, и, не заметив левого поворота "Тойоты", ударился правым крылом о ее борт. После этого автомобиль, потеряв управление, выскочил на обочину и врезался в дерево. Три человека, включая губернатора, погибли на месте. Супруга Михаила Евдокимова выжила, но получила тяжелые травмы.
Расследование обстоятельств трагедии началось сразу же. Мало кто сомневался, что виновным сделают 45-летнего Олега Щербинского, который оказался не в то время и не в том месте. Кстати, никто из находившихся в его машине людей не пострадал. У японской иномарки 1992 года выпуска оказались повреждены левое крыло, коробка передач, колесо, фара, разбит поворотник, погнута стойка. Ущерб, нанесенный автомобилю Олега Щербинского в результате столкновения с "Мерседесом" губернатора Алтайского края, позднее был оценен в 20 тысяч рублей.
Как рассказывал сам Щербинский, праворульную "Тойоту" 1992 года выпуска с пробегом 190 тысяч км он купил в Бийске в ноябре 2004 года за 135 тысяч рублей. До этого ездил на "Москвиче", "копейке", ВАЗ-2104, ВАЗ-2109. Его водительский стаж к моменту ДТП составлял 5 лет.
Признать полностью виновным
Щербинскому изначально было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и гибели трех человек (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Следователи отдела Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, проводившие расследование, посчитали, что водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу машине губернатора, которая была оборудована проблесковым маячком, а потому имела приоритет на дороге.
Уголовным делом занимался суд Зонального района. Процесс (проходил в закрытом режиме) вела Галина Щегловская. 3 февраля 2006 года суд признал Щербинского виновным в смертельной аварии и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Сразу после оглашения приговора подсудимый отправился в бийское СИЗО.
По сути говоря, с самого начала ни следствие, ни суд не рассматривали другие версии аварии. Еще до суда по центральному телевидению высокопоставленные лица обвинили Щербинского в "преступной небрежности", приведшей к гибели трех человек. Сам Щербинский во время суда предпочитал угрюмо отмалчиваться и отвечал, что он "ничего не видел".
Неожиданно для многих в поддержку Щербинского выступили автомобилисты по всей России. Под лозунгом "Все мы – Щербинские" прошли протесты по всем регионам страны. Так Олег Щербинский стал едва ли не символом борьбы с произволом чиновников на дорогах. Во многих городах водители повязали на антенны машин белые ленточки – в знак поддержки и солидарности с Щербинским. В защиту Щербинского стали выступать известные политики и общественники федерального уровня, его делом заинтересовались маститые юристы.
"Не мог сдержать слез"
Защита подала апелляцию в Алтайский краевой суд. Олега Щербинского стали представлять три адвоката: Сергей Шмаков (Барнаул), Андрей Карпов (Москва), Александр Главин (от профсоюза железнодорожников). И на последнем этапе к защите присоединился Анатолий Кучерена – от Общественной палаты РФ.
В итоге приговор 23 марта был полностью отменен. Судебная коллегия пришла к выводу, что нарушения правил движения допустил не водитель автомобиля Toyota, а водитель алтайского губернатора, который не убедился, что ему уступают дорогу. Краевой суд прекратил уголовное дело в отношении Щербинского "за отсутствием в его действиях состава преступления", и, таким образом, полностью оправдал его. Несколько минут подряд люди в зале суда аплодировали после оглашения приговора.
Самого обвиняемого на заседании не было. В этот момент он находится в следственном изоляторе Бийска, где провел суммарно 1,5 месяца. Коллегия суда постановила отпустить Щербинского из-под стражи. "Верил, конечно, что справедливость восторжествует, но после освобождения слез сдержать не смог", – скажет позднее Щербинский.
При этом суд отметил, что у правоохранительных органов не было достаточных оснований для предъявления обвинения водителю автомобиля Toyota. Таким образом, точка в уголовном деле была поставлена в марте 2006 года. Показательно, что прокуратура не стала обжаловать вердикт краевого суда, как и адвокаты супруги Евдокимова.
Анатолий Кучерена заявил, что причиной уголовного преследования стало "некачественное проведение предварительного следствия". Адвокат выразил надежду на то, что это дело "заставит дознавателей, следователей и прокуроров более качественно относиться к своим обязанностям" при проведении расследований.
"За пиаром как-то забыли о смерти людей"
Интересно, что спустя почти год – в феврале 2007 года – квалификационная коллегия Алтайского краевого суда приняла решение о дисквалификации судьи Щегловской, многие наблюдатели связали это решение с "делом Щербинского". Именно Щегловская вынесла обвинительный приговор бийскому железнодорожнику.
Дальнейшее оправдание Щербинского, по словам Галины Щегловской, стало для нее полной неожиданностью. "Меня не раз спрашивали, сочувствовала ли я Олегу Щербинскому. Судья может испытывать положительные и отрицательные эмоции к участникам процесса, другое дело, что не может их демонстрировать. Во время процесса я не увидела у Олега Щербинского сочувствия к семьям погибших, он считал себя невиновным. За всей этой акцией в его поддержку, за всем этим пиаром как-то забыли, что погибли люди", – говорила она в интервью. Более того, Щегловская заявила, что "и сейчас оставила бы свое решение в силе".
На волне повышенного интереса Олега Щербинского пригласили на ток-шоу в Москву. В частности, семья Щербинских приняла участие в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на НТВ. Однако сам бийский железнодорожник не хотел привлекать к себе внимания.
Более того, он даже попросил СМИ не упоминать о нем, потому что "хочет все забыть". На пресс-конференции после оправдательного процесса он ответил отрицательно на вопрос журналистов, хочет ли пойти в политику.
Этот день никогда не сотрется из памяти
Сам Щербинский не очень любит вспоминать это время. Рассказывает, что в изоляторе его поддерживали: "Говорили, что все закончится хорошо и меня вытащат из тюрьмы… Вообще, хотелось бы всех поблагодарить за поддержку, которая у меня была. Если бы народ не восстал, неизвестно, чем бы все закончилось. А я теперь оправдан и на свободе".
Рассуждая о планах на дальнейшую жизнь сразу после освобождения, Щербинский заявил, что ему нужно побыстрее выходить на работу – деньги зарабатывать, семью кормить. "Я ведь почти полгода потерял с этими судами. Хотелось бы получить компенсацию за прогулы из-за пребывания в СИЗО. Надеюсь, на работе пойдут навстречу и оплатят затянувшийся отпуск", – говорил железнодорожник.
Кстати, со злополучным автомобилем Олег Щербинский расстался почти сразу. Он предпочел продать машину, с которой было связано слишком много дурных воспоминаний. Следующим транспортным средством в семье стала Honda CR-V:
"7 августа 2005 года никогда не сотрется из памяти. Вспоминаю случившееся, как страшный сон. Мою "Тойоту", когда мне ее вернули из краевой прокуратуры, я продал почти сразу. Слишком много страшных воспоминаний. Всегда вспоминаю автомобилистов России, которые меня так поддержали. К сожалению, нет возможности видеть всех – Россия большая. Но со многими созваниваюсь – поздравляю с большими праздниками. Меня тоже поздравляют – с Днем железнодорожника… Мы с женой сейчас в большей степени занимаемся воспитанием внуков, детей, конечно. Живем обычной жизнью простых людей".
...Уже примерно с 2007 года Олег Щербинский перестал появляться в лентах информагентств. Думается, что и сам железнодорожник, и его семья были совсем не против такого поворота событий. Так или иначе, оправдание Щербинского в краевом суде стало едва ли не прецедентом по таким громким делам в современной России. Мало кто верил в подобный исход, особенно после вердикта Зонального районного суда. Тем не менее для Олега Щербинского все тогда закончилось благополучно.
Комментарии
интересно, извинения ему хоть принесли? не говоря уж про компенсацию...
на что-то ж он купил себе Honda CR-V...