Без вины виноватый. Как Олег Щербинский выиграл процесс по "делу Евдокимова"

ДТП, в котором 15 лет назад погибли губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов со своим охранником и водителем, едва не сломало жизнь еще одному человеку – Олегу Щербинскому. Именно в его автомобиль по касательной врезался летящий на бешеной скорости Merсedes губернатора. Суд первой инстанции счел, что именно Щербинский виноват в аварии и приговорил его к 4 годам колонии-поселения. Мало кто верил, что апелляция оправдает обычного сельского мужика. Но внезапно и неожиданно в его поддержку выступили люди всей страны. Щербинского полностью оправдали. Amic.ru вспоминает историю человека, чья фамилия стала символом борьбы с чиновничьим беспределом на дорогах.

В "Тойоте" никто не пострадал. Физически

Олег Щербинский – обычный сцепщик железнодорожных вагонов на станции Чемровка Западно-Сибирской железной дороги. В тот день, 7 августа 2005 года, вместе с женой Светланой и двумя дочерьми – Аленой и Настей – на автомобиле Тойота Sprinter направлялся на озеро Уткуль в Троицком районе. Возле поворота на село Плешково (примерно в 20 км от Бийска) Щербинский стал выполнять поворот, как утверждал, сначала убедившись в отсутствии машин и включив левый поворотник. И в этот момент сзади на скорости, близкой к 200 км/ч, выскочил Mercedes, в котором ехали губернатор Михаил Евдокимов, его жена Галина и охранник Александр Устинов. Управлял автомобилем водитель Иван Зуев.

Глава региона с супругой направлялся в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия со дня рождения космонавта Германа Титова.

Позднее при реконструкции аварии эксперты пришли к выводу, что водитель губернатора обгонял на перекрестке "Тойоту" с превышением скорости, нарушил разметку, и, не заметив левого поворота "Тойоты", ударился правым крылом о ее борт. После этого автомобиль, потеряв управление, выскочил на обочину и врезался в дерево. Три человека, включая губернатора, погибли на месте. Супруга Михаила Евдокимова выжила, но получила тяжелые травмы.

Расследование обстоятельств трагедии началось сразу же. Мало кто сомневался, что виновным сделают 45-летнего Олега Щербинского, который оказался не в то время и не в том месте. Кстати, никто из находившихся в его машине людей не пострадал. У японской иномарки 1992 года выпуска оказались повреждены левое крыло, коробка передач, колесо, фара, разбит поворотник, погнута стойка. Ущерб, нанесенный автомобилю Олега Щербинского в результате столкновения с "Мерседесом" губернатора Алтайского края, позднее был оценен в 20 тысяч рублей.

Как рассказывал сам Щербинский, праворульную "Тойоту" 1992 года выпуска с пробегом 190 тысяч км он купил в Бийске в ноябре 2004 года за 135 тысяч рублей. До этого ездил на "Москвиче", "копейке", ВАЗ-2104, ВАЗ-2109. Его водительский стаж к моменту ДТП составлял 5 лет.

Признать полностью виновным

Щербинскому изначально было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и гибели трех человек (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Следователи отдела Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, проводившие расследование, посчитали, что водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу машине губернатора, которая была оборудована проблесковым маячком, а потому имела приоритет на дороге.

Уголовным делом занимался суд Зонального района. Процесс (проходил в закрытом режиме) вела Галина Щегловская. 3 февраля 2006 года суд признал Щербинского виновным в смертельной аварии и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Сразу после оглашения приговора подсудимый отправился в бийское СИЗО.

По сути говоря, с самого начала ни следствие, ни суд не рассматривали другие версии аварии. Еще до суда по центральному телевидению высокопоставленные лица обвинили Щербинского в "преступной небрежности", приведшей к гибели трех человек. Сам Щербинский во время суда предпочитал угрюмо отмалчиваться и отвечал, что он "ничего не видел".

Неожиданно для многих в поддержку Щербинского выступили автомобилисты по всей России. Под лозунгом "Все мы – Щербинские" прошли протесты по всем регионам страны. Так Олег Щербинский стал едва ли не символом борьбы с произволом чиновников на дорогах. Во многих городах водители повязали на антенны машин белые ленточки – в знак поддержки и солидарности с Щербинским. В защиту Щербинского стали выступать известные политики и общественники федерального уровня, его делом заинтересовались маститые юристы.

"Не мог сдержать слез"

Защита подала апелляцию в Алтайский краевой суд. Олега Щербинского стали представлять три адвоката: Сергей Шмаков (Барнаул), Андрей Карпов (Москва), Александр Главин (от профсоюза железнодорожников). И на последнем этапе к защите присоединился Анатолий Кучерена – от Общественной палаты РФ.

В итоге приговор 23 марта был полностью отменен. Судебная коллегия пришла к выводу, что нарушения правил движения допустил не водитель автомобиля Toyota, а водитель алтайского губернатора, который не убедился, что ему уступают дорогу. Краевой суд прекратил уголовное дело в отношении Щербинского "за отсутствием в его действиях состава преступления", и, таким образом, полностью оправдал его. Несколько минут подряд люди в зале суда аплодировали после оглашения приговора.

Самого обвиняемого на заседании не было. В этот момент он находится в следственном изоляторе Бийска, где провел суммарно 1,5 месяца. Коллегия суда постановила отпустить Щербинского из-под стражи. "Верил, конечно, что справедливость восторжествует, но после освобождения слез сдержать не смог", – скажет позднее Щербинский.

При этом суд отметил, что у правоохранительных органов не было достаточных оснований для предъявления обвинения водителю автомобиля Toyota. Таким образом, точка в уголовном деле была поставлена в марте 2006 года. Показательно, что прокуратура не стала обжаловать вердикт краевого суда, как и адвокаты супруги Евдокимова.

Анатолий Кучерена заявил, что причиной уголовного преследования стало "некачественное проведение предварительного следствия". Адвокат выразил надежду на то, что это дело "заставит дознавателей, следователей и прокуроров более качественно относиться к своим обязанностям" при проведении расследований.

"За пиаром как-то забыли о смерти людей"

Интересно, что спустя почти год – в феврале 2007 года – квалификационная коллегия Алтайского краевого суда приняла решение о дисквалификации судьи Щегловской, многие наблюдатели связали это решение с "делом Щербинского". Именно Щегловская вынесла обвинительный приговор бийскому железнодорожнику.

Дальнейшее оправдание Щербинского, по словам Галины Щегловской, стало для нее полной неожиданностью. "Меня не раз спрашивали, сочувствовала ли я Олегу Щербинскому. Судья может испытывать положительные и отрицательные эмоции к участникам процесса, другое дело, что не может их демонстрировать. Во время процесса я не увидела у Олега Щербинского сочувствия к семьям погибших, он считал себя невиновным. За всей этой акцией в его поддержку, за всем этим пиаром как-то забыли, что погибли люди", – говорила она в интервью. Более того, Щегловская заявила, что "и сейчас оставила бы свое решение в силе".

На волне повышенного интереса Олега Щербинского пригласили на ток-шоу в Москву. В частности, семья Щербинских приняла участие в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на НТВ. Однако сам бийский железнодорожник не хотел привлекать к себе внимания.

Более того, он даже попросил СМИ не упоминать о нем, потому что "хочет все забыть". На пресс-конференции после оправдательного процесса он ответил отрицательно на вопрос журналистов, хочет ли пойти в политику.

Этот день никогда не сотрется из памяти

Сам Щербинский не очень любит вспоминать это время. Рассказывает, что в изоляторе его поддерживали: "Говорили, что все закончится хорошо и меня вытащат из тюрьмы… Вообще, хотелось бы всех поблагодарить за поддержку, которая у меня была. Если бы народ не восстал, неизвестно, чем бы все закончилось. А я теперь оправдан и на свободе".

Рассуждая о планах на дальнейшую жизнь сразу после освобождения, Щербинский заявил, что ему нужно побыстрее выходить на работу – деньги зарабатывать, семью кормить. "Я ведь почти полгода потерял с этими судами. Хотелось бы получить компенсацию за прогулы из-за пребывания в СИЗО. Надеюсь, на работе пойдут навстречу и оплатят затянувшийся отпуск", – говорил железнодорожник.

Кстати, со злополучным автомобилем Олег Щербинский расстался почти сразу. Он предпочел продать машину, с которой было связано слишком много дурных воспоминаний. Следующим транспортным средством в семье стала Honda CR-V:

"7 августа 2005 года никогда не сотрется из памяти. Вспоминаю случившееся, как страшный сон. Мою "Тойоту", когда мне ее вернули из краевой прокуратуры, я продал почти сразу. Слишком много страшных воспоминаний. Всегда вспоминаю автомобилистов России, которые меня так поддержали. К сожалению, нет возможности видеть всех – Россия большая. Но со многими созваниваюсь – поздравляю с большими праздниками. Меня тоже поздравляют – с Днем железнодорожника… Мы с женой сейчас в большей степени занимаемся воспитанием внуков, детей, конечно. Живем обычной жизнью простых людей".

...Уже примерно с 2007 года Олег Щербинский перестал появляться в лентах информагентств. Думается, что и сам железнодорожник, и его семья были совсем не против такого поворота событий. Так или иначе, оправдание Щербинского в краевом суде стало едва ли не прецедентом по таким громким делам в современной России. Мало кто верил в подобный исход, особенно после вердикта Зонального районного суда. Тем не менее для Олега Щербинского все тогда закончилось благополучно.