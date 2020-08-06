Экс-замглавы Каменского района получил условный срок за мошенничество

Экс-замглавы Каменского района Алексей Жихаренко получил условный срок за мошенничество, сообщает газета "Каменские известия".
Напомним, что прошедшей зимой из-за низкого качества угля на ТЭЦ города Ярового вышел из строя котел. В муниципалитет в экстренном порядке доставили новую партию топлива, которую местные власти отказались принимать из-за высокой влажности.
В этот момент бывший чиновник предложил поставщику угля "договориться" с властями Ярового, используя связи в администрации. За свои услуги Жихаренко потребовал 1,3 млн рублей, которые якобы должны были стать взяткой должностным лицам, однако деньги он собирался оставить себе.
В итоге в момент передачи взятки чиновника задержали. По делу состоялось всего два судебных заседания и уже на втором Жихаренко приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком три года.
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