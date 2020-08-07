Туристы призывают спасти "накачанного веществами" марала на Алтае

Туристы обратились к общественности с призывом обратить внимание на странное поведение "ручного" марала, с которым фотографируются отдыхающие на Семинском перевале, сообщают "Новости Горного Алтая".
"Вид у него был полусонный, к нему свободно подходили люди, могли его погладить. Хотя известно, что марал — пугливое животное, близко к себе никого не подпускает, — объяснили свое подозрение авторы обращения. — Вот и возник вопрос, а не находится ли животное под действием какого-нибудь препарата?".
По словам очевидцев, они расспросили местных жителей о необычном марале. Те утверждают, что животное целыми днями спокойно лежит на солнце, принося выручку мужчине, который собирает деньги за памятные фотографии.
"Очень не хотелось бы, чтобы таких красивых животных, как этот марал, морили голодом, накачивали какими-то веществами, — пояснили туристы. — Ведь даже корова, насколько она не была бы ручной, так весь день сидеть не будет".
В связи с этим они через СМИ обратились к общественности с призывом "найти законные способы", чтобы животное не эксплуатировали в корыстных целях.
Стоит отметить, что тот самый "хозяин марала" не согласен с такой оценкой своих действий. Он объясняет поведение животного тем, что оно спокойное и ручное.
Комментарии
Поди бухает по вечерам, вместе с двуногим корешом.