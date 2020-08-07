В Минобороны РФ озвучили условие для нанесения ядерного удара

Министерство обороны РФ публично раскрыло условие, необходимое для осуществления ядерной атаки по другим государствам. Об этом сообщает газета ведомства "Красная звезда" со ссылкой на документ под названием "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".
"Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников", – сказано в тексте.
При этом российские системы мониторинга не смогут определить, оборудованы ли вражеские ракеты ядерными боеголовками. Поэтому любая атакующая ракета будет позиционироваться как оружие с ядерным оснащением.
В документе также говорится, что обеспечение ядерного сдерживания в рамках сдерживания стратегического остается высшим приоритетом государственной политики РФ в области национальной безопасности.
Комментарии
Вся элита России в США. Какая атака.
В реальности, по собственному выводку и кашолкам ни кто палить не станет
Министерство обороны скорей всего не в курсе что на дворе уже 21 век, а оно застряло в середине 20-го. Вся эта болтовня о нанесении ядерного удара, равносильна болтовне о том при каких обстоятельство оно будет из дробовика стрелять себе в колено.
На кого рассчитана эта риторика? Даже калёные упоратые патриоты имеют вполне работоспособную версию почему этого никогда не будет, а уж нормальным людям это представляется полной дичью.
Даже калёные упоратые патриоты имеют вполне работоспособную версию почему этого никогда не будет
Тут вы ошибаетесь. Часть из них настолько глупы, что верят в то что можно разбомбить Америку ЯО и жить дальше счастливо, как будто ничего не произошло.
т.е. 300 человек ЧВК Вагнера из Юрги и Томска в фарш в Сирии пиндосами - это не повод?
Зачем на кого-то нападать, если можно просто-напросто подкупить.
Так в середине прошлого века США, временно подкупая вояк и силовиков стран Латинской Америки, где были нужные для них полезные ископаемые, через назначенных США диктаторов и олигархат из своей агентуры в этих странах превратили их в свои сырьевые колонии.
Пока месторождения были рентабельны, вояки и силовики временно подкупались и с гестаповским остервенением преследовали и уничтожали тех патриотов в своих странах, которые пытались бороться за свободу и независимость своих стран.
Когда месторождения иссякали, подкуп вояк прекращался и народ тут же раправлялся и со своими бессменными диктаторами, и со своими оккупационными полицаями из своих же вояк.
Сейчас мы наблюдаем в точности то же самое.