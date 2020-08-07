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"С чего они вообще лидеры?". Рогозин бросил вызов Маску

, ИА "Амител"
Глава "Роскосмоса" уверен, что Crew Dragon не способен долететь до МКС за 3 часа
Фото: nauka.vesti.ru

Фото: nauka.vesti.ru

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не согласился с тем, что успешный полет космического корабля SpaceX Crew Dragon – важное событие в космической отрасли, сообщает РИА "Новости".

"С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали, – заявил Рогозин. – Пусть они теперь полетают так же быстро, как мы летаем. Я не думаю, что Crew Dragon способен за три часа до МКС долететь".

Речь идет о рекорде по времени от взлета с Земли до прибытия к МКС, который принадлежит российскому грузовому кораблю "Прогресс МС-15". Это удалось сделать за 3 часа 18 минут 31 секунду.

Дмитрий Рогозин назвал созданный компанией Илона Маска космический корабль "более просторным и комфортным" аналогом российского "Союза МС". По словам главы "Роскосмоса", это шаг вперед, но России подобный космический корабль не нужен.

Напомним, что запуск ракеты Falcon 9 с аппаратом Crew Dragon состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе". На борту аппарата находились два астронавта – Боб Бенкен и Даг Херли.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.08.2020 09:26
- гость -

Ещё лет десять правления путена, и Россия уже не сможет никуда летать.

7.08.2020 09:27
CALIBR

Лидерство России по батутам в исполнении Рогозина никто и не оспаривает.

7.08.2020 09:29
гость

Этот даже в рулонной газете не пригодился, а возглавляет ведомство не по умишку!

7.08.2020 09:38
- гость -

Митя неуклюже оправдывается.

7.08.2020 09:38
Пацифист

Батут работает, Дима.

7.08.2020 09:48
- гость -

Восточного мало. Теперь двигатель для полёта в другую солнечную систему.

7.08.2020 09:49
- гость -

С чего они вообще лидеры в мире? Десять лет их на горизонте не было, а теперь летают, как мы летали

Да с того что у них ступени возвращаются. Вот это и есть новая технология в которой они лидеры.

7.08.2020 09:55
- гость -

таксу не утопил еще?

7.08.2020 10:12
- гость -

таксу не утопил еще?

Рано такс топить. Сначала нужно выстрелить себе в ногу.

7.08.2020 10:12
- гость -

Можно ещё и "ракетами" померятся, у кого толще и длиннее. Уже всем понятно, что мы лидерство упустили и без государственной программы развития космонавтики подобной СССР-овской мы по инерции ещё максимум лет 10 будем щёки надувать - какая мы важная космическая держава. Во времена моего детства каждый пятый мечтал космонавтом стать, а сейчас у детей даже мысли нет про космос.

7.08.2020 10:21
Гость

Пока у нас космосом будут управлять журналисты, здравоохранением финансисты и т д, так и будем постоянно оправдываться...

7.08.2020 10:27
АБОРИГЕН

Собака лает, караван идёт.

7.08.2020 10:28
- гость -

Таксование закончилось. Осталось только мыть\чистить\обслуживать сортиры на орбите.

7.08.2020 11:01
- гость -

Очень едко передёрнул Дмитрий Олегович Илона Ривовича.Если у того в кабине крю дракона сухо и комфортно,это ещё не значит что он впереди планеты всей.

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