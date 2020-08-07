Мошенники оформили на жительницу Барнаула кредит в 300 тысяч рублей

39-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, передает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Женщина рассказала, что ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она заявила, что с карты горожанки происходит несанкционированное списание денег, и чтобы не допустить этого, необходимо снять в банкомате всю сумму и перевести на безопасные счета. Горожанка выполнила все операции, но аферистке этого было мало.
"Лжесотрудница выдумала другую легенду: якобы на имя заявительницы мошенники пытаются оформить кредит. Чтобы его аннулировать, необходимо зайти в онлайн-приложение и произвести действия, которые будет диктовать человек по телефону. После всех манипуляций потерпевшая действительно "обнаружила" у себя на счету оформленный кредит в размере более 300 000 рублей", – говорится в сообщении.
Вскоре женщина поняла, что ее обманули. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Комментарии
Уже три года закидываю заявления в МВД, пора уже научиться работать и по украденным персональным данным , и по утечкам из банков! Мы за что платим в 5 раз увеличившиеся тарифы сотовых операторов, провайдеров и прочее??? Даже в случае установления левых кредитов , ответы полиции просто убийственные - мы не будем ВАС подозревать в мошенничестве - ребят вы серьезно там? !?
Бывает. Дело житейское.
никогда не берите телефон с неизвестными номерами
не храните деньги в банках
не разговаривайте с незнакомцами
10:28
- гость -
никогда не берите телефон с неизвестными номерами
не храните деньги в банках
не разговаривайте с незнакомцами
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Продолжу: не открывайте дверь незнакомым людям, если у них нет постановления суда. Всегда вызывайте "дежурку" или "угрожайте" вызовом её. Демоны без постановления суда не могут миновать ваш порог, пока вы их сами не пригласите.
>Мы за что платим в 5 раз увеличившиеся тарифы сотовых операторов, провайдеров и прочее?
Так бывает, когда в думе сидят спортсмены и актеры. Законы принимаются. Зачем никто не знает и не понимает.
До сми и полиции доходит один случай из тысячи.
Россияне получают миллионы звонков.
Многие тысячи "операторов" из ближнего зарубежья "работают".
10:48
- гость -
Многие тысячи "операторов" из ближнего зарубежья "работают".
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Хохлошизик, это тi?