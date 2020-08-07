Кристина Асмус призналась, за что ей стыдно до сих пор

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, за какой поступок ей стыдно до сих пор. Неловкую историю из своей юности она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
Это случилось, когда 12-летняя Асмус отдыхала в детском лагере. Там устроили конкурс на лучший рисунок, и она решила в нем поучаствовать.
Проблема была в том, что будущая звезда российского кинематографа совсем не умела рисовать. Ее знакомая предложила сделать рисунок вместо нее, на что Асмус ответила согласием.
"Получилось реально круто. И я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое, – рассказала актриса. – Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор".
Как ранее сообщал amic.ru, в прошлом году Асмус сообщила о травле после съемок в фильме "Текст" и призвала своих подписчиков не обращать внимания на провокации.
В картине есть эротическая сцена, в которой снимаются Янковский и Асмус. Многие зрители и пользователи Сети сочли кадры слишком откровенными.
Помимо того, что Кристине писали гневные комментарии, недовольные штурмовали и социальные сети супруга актрисы – Гарика Харламова.
Под предлогом религиозных убеждений и семейных ценностей некоторые даже призывали лишить пару родительских прав и развести их.
В июне выяснилось, что Асмус вновь снялась в эротической сцене – в новом фильме Филиппа Юрьева "Китобой".
Комментарии
Одна на остановке чпокалась, другая плагиатом занималась....
Тфу блин, я думал, что она за коитус с Ванькой Янковским покается. Кликбейт.