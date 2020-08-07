После взрыва в порту Бейрута задержали 16 человек

В столице Ливана Бейруте по делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.
"Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, те, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество", – рассказал военный судья Фади Акики.
Кроме того, ливанские медиа сообщили, что специальная комиссия Центрального банка страны по борьбе с отмыванием денег поручила заморозить все счета руководства государственной таможни и порта.
Напомним, 4 августа в морском порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной детонации стала хранившаяся на складе конфискованная аммиачная селитра общей массой 2,75 тысячи тонн. Отмечалось, что от ударной волны пострадала половина зданий города, а общий ущерб оценили в 3-5 млрд долларов.
По последним данным, жертвами ЧП стали 149 человек. В столице государства на две недели ввели режим чрезвычайного положения, а в самом Ливане объявили траур.
Комментарии