Игривый лесник попал в фотоловушку и стал звездой интернета

Фотограф Джефф Вирт из штата Вашингтон весьма удивился снимкам на фотоловушке, которую установил в Национальном лесу Гиффорд Пинчот. Желая поймать в объектив рысь, он обнаружил не менее удачные кадры. Незнакомый молодой человек эффектно (почти рысь) позировал на скрытую камеру. Поделившись фото в Twitter, они моментально завирусились и вычислить модель было делом времени. Ею оказался сотрудник заповедника Бен Сайзмор. Он, кстати, внезапной славе не противился и даже установил один из снимков в качестве своего профиля на Facebook.

Thankful to this unknown man for striking a pose and for not messing with my camera set up after he stumbled upon it. Also added, a bobcat using the log just a couple weeks prior. #cameratrap #trailcam #photobomb pic.twitter.com/p4XJ9wSVdI