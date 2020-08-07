Жириновский оценил свою жизнь на "троечку" и назвал женитьбу ошибкой

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об ошибках в своей жизни, в число которых попало решение о женитьбе. Слова политика приводит RT.
Парламентарий сообщил, что первой его ошибкой стало поступление в Институт стран Азии и Африки. Вторым неудачным решением Жириновский назвал брак. При этом он всегда хотел теплых семейных отношений, но в жизни ему этого не хватает.
"Я не вижу настоящих друзей, как и настоящей любви. Мне бы хоть чуть-чуть, на троечку... Я не вижу примеров настоящих: все предают, все отчужденные, все обособленно живут", – поделился Жириновский.
Политик также признался, что ему ничего не удалось добиться из того, чего он хотел в жизни. "Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, – это на тройку. На тройку я прожил жизнь", – сказал он.
При этом исправить свои ошибки уже невозможно в силу возраста, считает политик. "Я не могу снова жениться – это уже будет брак по расчету. Поэтому ничего не вернуть. Силы истрачены", – заключил он.
Отметим, что Владимир Жириновский женился на Галине Лебедевой в 1971 году. У супругов в 1972 году родился сын Игорь Лебедев. У Жириновского также есть двое внебрачных детей.
Комментарии
а зачем женился, ведь любит с мальчиками а бане париться
Кажись помирать собрался
Друзья и предают
Спасибо бы сказал, что она его столько лет терпит такого.))) Сам-то дал ей ощущение тепла и счастья? Но да шут с ним, это их семейное дело. Не люблю, когда публично жалуются на супругов: не судом присудили - сами выбрали.)))
По официальным данным семья Жириновского владеет только недвижимостью на 10 миллиардов рублей. На трояк говоришь.Ну,ну.
Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей. Так сегодня живём.
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Так каждый раз.
Словесный понос
7.08.2020 13:46
- гость -
Я вспомнил вас! Вы на той неделе тоже тут по этому поводу слезы лили, вам же даже сказали что надо сделать?! Соберись, тряпка!
Если у него жисть удалась на троечку, то, что большинство скажет о себе?
С очередным представлением на арене выступил клоун.
Пердун старый... любви ему мало!