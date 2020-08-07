Спрос на авиабилеты в Барнаул и Горно-Алтайск подскочил в четыре раза

С момента открытия летнего туристического сезона в Алтайском крае и Республике Алтай спрос на авиабилеты в этом направлении резко вырос, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.
По ее словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Барнаул и Горно-Алтайск прилетели в 4,3 раза больше туристов. При этом средняя стоимость билетов упала на 43% – до 11 304 рублей.
"Отели 3-5 звезд до середины сентября преимущественно забронированы, люди едут на 7-10 дней, – уточнила Тюрина. – Места на сертифицированных базах, которые предлагают не только размещение, но и сервис, в дефиците до сентября-октября. На август места можно найти в Белокурихе, поскольку из-за пандемии санатории лишились корпоративных клиентов по линии соцстраха".
Чаще всего отдых на Алтае выбирают сибиряки, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Летний туристический сезон в Алтайском крае открыли 27 июня, а в Республике Алтай – 3 июля.
Ранее amic.ru писал, что на Алтай пришлось больше трети от всех туров с активным отдыхом. 37% от общего числа таких туристов выбрали именно Алтай. В прошлом году этот показатель составлял 9%.
В целом "приключенческий" турпоток в регион вырос в четыре раза.
Комментарии
Как будто отдыхать больше в России негде
Для "ажиотажа" нужна новость : осталось всего 2 билета - поторопитесь!!!
Может кол-во пассажиров увеличилось в Г.Алтайске?, в Барнауле - меньше, чем в 2019г
Госпожа Тюрина, как вы считаете? Раньше была цена туда-обратно 20 тр. А сейчас в один конец 13. То есть туда-обратно 26. Научитесь считать
При этом средняя стоимость билетов упала на 43% – до 11 304 рублей
Откуда лететь?