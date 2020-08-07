Лукашенко заявил, что Ельцин разочаровался в своем решении назначить Путина преемником

Первый президент России Борис Ельцин жалел о том, что выбрал Владимира Путина своим преемником. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"А то, что он [Ельцин] сокрушался и жалел, так я же у него часто бывал. Это было очень часто, я его пытался успокоить. Надо понимать, ведь Ельцин был такой властолюбивый человек, а Путин же тоже не подарок", – сказал Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что Ельцин надеялся, что Путин "все время будет бегать к нему и советоваться по тому или иному вопросу". Однако это оказалось неприемлемо для Путина, что и стало одной из причин образования трещины в их отношениях, отметил Лукашенко.
Он также упомянул случай, когда Ельцин "начал беситься" из-за того, что Путин отказался от содержания российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Лукашенко даже попытался успокоить его в тот момент. "Я говорю: Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем", – отметил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что нынешний президент России Владимир Путин не останется у власти до 2036 года. По его словам, глава РФ найдет преемника, который продолжит нынешний путь развития страны.
Комментарии
да ладно не может быть такого!!!
пойдем лучше вина по рюмке выпьем
Ну да, ну да... самая политика...
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Какая разница, кто президент, любой из них защищает интересы буржуев
По рюмке вина - ххаахха и закусили палкой молока