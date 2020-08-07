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В барнаульском поселке отремонтировали дорогу, где ямы достигали полметра

, ИА "Амител"
На участке в 300 метров насчитали 230 глубоких ям
Отремонтированный участок улицы Куйбышева / Фото: amic.ru

Отремонтированный участок улицы Куйбышева / Фото: amic.ru

В Барнауле завершился ремонт сразу трех участков дорог по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Один из них – на улице Куйбышева в барнаульском поселке Южном. До начала работ степень износа была близка к аварийной: ямы на каждом шагу, а некоторые достигали глубины 50 см. Местные жители несколько лет просили депутатов и власть найти деньги на ремонт этого отрезка дороги. И вот наконец дождались.

Ямы каждые полметра

Улица Куйбышева – одна из важных в микрорайоне. Она соединяет проспект Дзержинского и улицу Мусоргского, а на площадке у Дома культуры проходят основные праздничные события. Но состояние дорожного полотна здесь оставляло желать лучшего.

Коэффициент износа дороги был близок к аварийному, а глубина некоторых ям достигала полметра, что многократно превышает нормативы ГОСТа, рассказал Антон Шеломенцев, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Ежегодно в рамках текущего содержания дорог здесь постоянно латали дыры, но этого было недостаточно. Автомобилисты, чтобы не остаться без подвески, старались "проклятую дорогу" объезжать стороной.

"От улицы Мусоргского до фонтана – 300 метров, и здесь было 230 ям, – рассказал Александр Ельников, депутат БГД. – И многие водители объезжали этот участок через дворы. Опять же, маленькие дети, которые играют во дворах, подвергались опасности. Поэтому ремонт был очень востребован".

Жители Южного многократно просили отремонтировать "убитую" дорогу и включить улицу Куйбышева в программу нацпроекта. Антон Шеломенцев отметил, что в Южном за эти годы выполнили достаточно большой объем дорожных работ и отремонтировали ряд важных связующих улиц. Например, улицы Мусоргского, Чайковского, Герцена, а также магистральную подъездную дорогу по Южному тракту. Наконец пришло время и улицы Куйбышева – участок включили в проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

Качеству соответствует

К дорожным работам подрядчик "Барнаульское ДСУ №4" приступил в начале мая 2020 года. Буквально за два месяца здесь капитально отремонтировали около 1 км дороги: полностью заменили бортовой камень, благоустроили тротуар, сняли старое дорожное полотно и уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. На это потратили более 15 млн рублей.

Иван Соснин, замдиректора Барнаульского ДСУ №4 подчеркнул, что до ремонта дорога была в неудовлетворительном состоянии, и рабочие столкнулись с небольшими сложностями: на некоторых локальных участках даже пришлось усиливать основание дороги.

Отремонтированный участок уже прошел проверку. "В ходе контроля грубых нарушений не замечено. В основном было выявлено переувлажнение основания дороги на локальных участках. Подрядчику было выдано замечание по поводу этого, и его устранили быстро. Сейчас качество дорог соответствует нормативной документации", – заверил Дмитрий Фролов, инженер-геодезист испытательно-производственного центра "Стандарт".

Помимо основного участка дорожники дополнительно отремонтировали подъезд к стадиону и Дому культуры. "Мы нашли такую возможность в рамках экономии с других объектов. Здесь въезд на стадион, и было бы неправильно, если бы у нас все вокруг было бы в нормативном состоянии, а при подъезде к такому сооружению – ямы", – пояснил Шеломенцев.

Благодаря тому, что власти пошли навстречу и помогли решить вопрос с этой дорожной заплаткой, территория у фонтана заиграла совершенно по-другому, и это место стало украшением поселка Южный, добавил депутат БГД Александр Ельников.

"Эту дорогу включили в проект по просьбе жителей. Можно сказать, что это хороший пример слаженной работы депутатов в округе и администрации Барнаула. И вот мы за короткий период видим прекрасную и качественную дорогу с хорошим тротуаром. А раньше местные жители называли это место не дорогой, а рокадой", – отметил Дмитрий Абалымов, депутат БГД и куратор проекта БКАД.

Проект БКАД достиг экватора

Помимо улицы Куйбышева, в эксплуатацию сдали также участок улиц Понтонный мост (1,6 км) и Мало-Тобольскую (0,5 км). На ремонт ушло 46 млн и 13,9 млн рублей соответственно.

Всего по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году запланировали работы на 42 дорожных объектах. "Из них 38 мы выполняем в рамках ремонта, два – это объекты нового строительства, и еще два – объекты реконструкции. На сегодняшний день завершены работы на 13 участках. Еще 21 объект у нас находится в работе в разной степени готовности. Планируем, что к концу августа удастся выйти на финишную стадию", – пояснил Антон Шеломенцев.

По его словам, проект БКАД перешел за экватор по выполнению дорожных работ, которые были запланированы на этот год. Всего за 2020-й в Барнауле должны отремонтировать 38,4 км дорог и заложили на это более 1,1 млрд рублей.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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