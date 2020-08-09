Воскресенье, 9 Август, 10:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,64
€ 87,17
24°

882347 +0
Обь
197см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Улицу Попова в Барнауле откроют для движения чуть позже, чем планировали

, ИА "Амител"
На реконструкцию потребовалось 600 млн рублей
Улица Попова после ремонта / Фото: amic.ru

Улица Попова после ремонта / Фото: amic.ru

С понедельника, 10 августа, в Барнауле наконец-то откроют движение на улице Попова. Трехкилометровый участок дороги на месяц перекрывали для реконструкции по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Возобновить движение планировали на этой неделе, но не успели изменить схему организации движения, рассказал Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Сроки пришлось подвинуть

Для масштабной реконструкции улицу Попова – от Трактовой до здания № 248в и по нечетной стороне от проезда Делового до Власихинской – перекрыли еще 6 июля. Это было необходимо, чтобы рабочие смогли проложить участок ливневой канализации. Открыть движение транспорта изначально должны были в пятницу, 7 августа. Но откроют теперь 10 августа.

"Движение на улице Попова будет организовано по трем полосам. Работы планировали выполнить к пятнице, 7 августа, уже с изменением схем организации движения. Но здесь работает очень много предприятий, полностью движение на объекте перекрыть не получились. Поэтому и произошло небольшое смещение по срокам", – пояснил Шеломенцев.

Весь необходимый комплекс работ на перекрытом участке ул. Попова будет завершен 7 августа. По словам Шеломенцева, за выходные подрядчик завершит работы над изменением схемы организации движения. А именно: установит новые дорожные знаки, демонтирует старые, разберет блоки и нанесет дорожную разметку. В понедельник с утра Попова будет открыта.

Колоссальные работы

Реконструкция этого объекта ведется уже с 2019 года. За это время здесь была построена ливневая канализация, проезжая часть на отрезке от улицы Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до улицы Трактовой с южной стороны, отремонтированы существующие проезжие части, переустроены сети водоснабжения и водоотведения.

Сейчас на Попова переустраивают трамвайные пути, меняют сети наружного освещения, ремонтируют парковки, строят заездные карманы для общественного транспорта, тротуары, газоны, укладывают асфальтобетонное покрытие.

"Реконструкция улицы Попова предусматривала замену ливневой канализации, части водопровода, электросетей, врезки перепускных коллекторов, проведение подсыпки балласта трамвайных путей, установку мачты освещения и бортового камня, а также укладку трех слоев асфальтобетона", – уточнил директор компании ПСК "Индустрия" Валерий Багдасарян.

По его словам, до ремонта износ дороги составлял около 60%. В последний раз ее капитально ремонтировали десять лет назад. Но если дорожное полотно периодически заменяли, то коммуникациями не занимались уже давно. Благодаря тому что дорога попала в проект БКАД, это наконец удалось сделать.

Что дальше?

После открытия четной стороны улицы, дорожники перейдут на нечетную. "Строится новый участок от Трактовой до путепровода и ремонтируется участок путепровода до улицы Власихинской. То есть все усилия подрядчиков будут направлены на эту сторону", – добавил Шеломенцев.

Как отметил Валерий Багдасарян, рабочие уже приступили к работе на втором участке. "Со стороны улицы Власихинской уже идет демонтаж старого бордюра и снят верхний изношенный слой асфальта", – сказал подрядчик.

Полностью все работы на улице Попова должны завершить до 1 октября 2020 года. Реконструкция улицы Попова позволит увеличить пропускную способность дороги. "За последние годы для Барнаула это самый крупный объект реконструкции дорожной отрасли. На него было выделено более 600 млн рублей в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году мы должны полностью завершить все работы, открыть движение для пользователей на новых участках", – отметил Шеломенцев.

Всего по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году запланировали работы на 42 дорожных объектах. Из них 38 участков отремонтируют, два – построят и еще два – реконструируют. Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в текущем году составляет 38,4 км (более 400 тыс. кв.м). В этом году на реализацию проекта направили 1047,1 млн рублей.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
09:55
После взрыва в порту Бейрута начались общественные беспорядки 1
09:26
Улицу Попова в Барнауле откроют для движения чуть позже, чем планировали 0
08:46
Врач заявил, что коронавирусом заразятся даже те, кто "сидел в бункере" 13
08:12
Специалисты назвали продукт, который снижает риск болезней сердца 1
07:44
Велосипедиста сбили на перекрестке в Барнауле 2
07:34
Футбольная неизвестность. Барнаульское "Динамо" в новом сезоне перебралось на Урал 0
07:21
Ты узнаешь их из тысячи. Знаменитые дома Барнаула 3
06:41
Творить и созидать. Поздравления с Днем строителя 1
06:01
Жара и засуха. О погоде в Алтайском крае 9 августа 0
23:35
Такой день. Медведь на железной дороге и День физкультурника 1
22:41
Российский депутат задекларировал 10 самолетов и 26 квартир 2
22:03
Пенсионеров, которые пропали в Алтайском крае, нашли погибшими 1
21:31
Еще один смертельно опасный вирус распространяется по Китаю 5
20:31
Скалодром построят во дворе барнаульской многоэтажки 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 132 0
19:12
Пограничные пункты на границе с Казахстаном модернизируют в Алтайском крае 0
18:50
Эксперт, который предсказал победу Трампа, дал прогноз по выборам в США 1
18:16
Жители Алтайского края встретили медведя у железнодорожной станции 4
17:53
Три человека пострадали в результате ДТП на Семинском перевале 0
17:12
В Хабаровске заявили о снижении числа участников протестных акций 9
16:47
В алтайском селе молодые люди украли спортинвентарь, чтобы тренироваться 0
16:24
Дегтярев опроверг желание вернуть полеты бизнес-классом для чиновников 6
15:52
В барнаульском парке "Изумрудный" началась подготовка к благоустройству 4
15:18
В России выявили свыше 5,2 тыс. зараженных коронавирусом 0
14:48
В Алтайском крае обновят 20 километров дорожного полотна районной дороги 3
14:18
Врач назвал единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом 2
13:46
Власти Алтайского края поздравили жителей региона с Днем физкультурника 0
13:11
Еще 98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 7
12:46
В Республике Алтай за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом 1
12:15
В Госдуме предложили сделать выплаты по 10 тысяч на детей постоянными 8
11:48
В Бийске пьяный мужчина напал на соседей с пистолетом из-за громкой музыки 5
11:11
Водонаева осудила Михаила Ефремова за отказ признавать вину в ДТП 10
10:41
В Барнауле до конца августа перекроют участок Павловского тракта 1
10:12
В Барнаульской многоэтажке обнаружили труп пенсионерки 5
09:42
В России предложили частично отменить транспортный налог 10
09:11
ВЦИОМ: уровень доверия к Владимиру Путину упал 20
08:40
"Почем чурчхела для народа". Репортаж из города Сочи с советами, как не переплатить 11
08:28
Самый крупный российский цветной алмаз добыли на "Эбеляхе" 3
08:05
Эксперт рассказал, как долго может храниться чай и можно ли пить его просроченным 2
07:33
Как загадать желание на падающую звезду 1
07:02
Коты, которые заслуживают "Оскар" 0
06:34
Двое пожилых людей без вести пропали в Алтайском крае 3
06:03
Никаких дождей. Прогноз погоды в Алтайском крае на 8 августа 0
23:55
Такой день. Прибежище сатанистов в Барнауле и баннеры ко Дню города 0
23:39
В России станет на один праздник больше 3
23:13
Самолет развалился на части при посадке в Индии. Есть погибшие 6
22:53
Стало известно, по какому принципу работает вакцина от COVID-19 4
22:28
В Республике Алтай частично сняли ограничения по коронавирусу 1
22:12
Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске 6
21:58
Дегтярев хочет вернуть полеты бизнес-классом для чиновников 14

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.