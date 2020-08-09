Улицу Попова в Барнауле откроют для движения чуть позже, чем планировали

С понедельника, 10 августа, в Барнауле наконец-то откроют движение на улице Попова. Трехкилометровый участок дороги на месяц перекрывали для реконструкции по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Возобновить движение планировали на этой неделе, но не успели изменить схему организации движения, рассказал Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Сроки пришлось подвинуть

Для масштабной реконструкции улицу Попова – от Трактовой до здания № 248в и по нечетной стороне от проезда Делового до Власихинской – перекрыли еще 6 июля. Это было необходимо, чтобы рабочие смогли проложить участок ливневой канализации. Открыть движение транспорта изначально должны были в пятницу, 7 августа. Но откроют теперь 10 августа.

"Движение на улице Попова будет организовано по трем полосам. Работы планировали выполнить к пятнице, 7 августа, уже с изменением схем организации движения. Но здесь работает очень много предприятий, полностью движение на объекте перекрыть не получились. Поэтому и произошло небольшое смещение по срокам", – пояснил Шеломенцев.

Весь необходимый комплекс работ на перекрытом участке ул. Попова будет завершен 7 августа. По словам Шеломенцева, за выходные подрядчик завершит работы над изменением схемы организации движения. А именно: установит новые дорожные знаки, демонтирует старые, разберет блоки и нанесет дорожную разметку. В понедельник с утра Попова будет открыта.

Колоссальные работы

Реконструкция этого объекта ведется уже с 2019 года. За это время здесь была построена ливневая канализация, проезжая часть на отрезке от улицы Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до улицы Трактовой с южной стороны, отремонтированы существующие проезжие части, переустроены сети водоснабжения и водоотведения.

Сейчас на Попова переустраивают трамвайные пути, меняют сети наружного освещения, ремонтируют парковки, строят заездные карманы для общественного транспорта, тротуары, газоны, укладывают асфальтобетонное покрытие.

"Реконструкция улицы Попова предусматривала замену ливневой канализации, части водопровода, электросетей, врезки перепускных коллекторов, проведение подсыпки балласта трамвайных путей, установку мачты освещения и бортового камня, а также укладку трех слоев асфальтобетона", – уточнил директор компании ПСК "Индустрия" Валерий Багдасарян.

По его словам, до ремонта износ дороги составлял около 60%. В последний раз ее капитально ремонтировали десять лет назад. Но если дорожное полотно периодически заменяли, то коммуникациями не занимались уже давно. Благодаря тому что дорога попала в проект БКАД, это наконец удалось сделать.

Что дальше?

После открытия четной стороны улицы, дорожники перейдут на нечетную. "Строится новый участок от Трактовой до путепровода и ремонтируется участок путепровода до улицы Власихинской. То есть все усилия подрядчиков будут направлены на эту сторону", – добавил Шеломенцев.

Как отметил Валерий Багдасарян, рабочие уже приступили к работе на втором участке. "Со стороны улицы Власихинской уже идет демонтаж старого бордюра и снят верхний изношенный слой асфальта", – сказал подрядчик.

Полностью все работы на улице Попова должны завершить до 1 октября 2020 года. Реконструкция улицы Попова позволит увеличить пропускную способность дороги. "За последние годы для Барнаула это самый крупный объект реконструкции дорожной отрасли. На него было выделено более 600 млн рублей в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этом году мы должны полностью завершить все работы, открыть движение для пользователей на новых участках", – отметил Шеломенцев.

Всего по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году запланировали работы на 42 дорожных объектах. Из них 38 участков отремонтируют, два – построят и еще два – реконструируют. Общая протяженность ремонта, строительства и реконструкции в текущем году составляет 38,4 км (более 400 тыс. кв.м). В этом году на реализацию проекта направили 1047,1 млн рублей.