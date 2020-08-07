Дмитрий Быков разглядел в деле Ефремова олицетворение происходящего в России

Российский писатель Дмитрий Быков увидел в судебном разбирательстве по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова "нагляднейшую метафору всего, что происходит сегодня в России".
Быков отметил, что миллионы людей в стране живут так, как погибший в аварии Сергей Захаров: с неоформленным гражданским браком, прописаны в одном городе, а работают в другом и содержат две семьи. Кроме того, пьянство за рулем, по его словам, "тоже вещь не единичная".
"А главное – есть две России, которые почти никогда не сталкиваются, а если вдруг они столкнутся, то взаимно уничтожатся. По крайней мере, в этой катастрофе Захаров – не единственная жертва. Ефремов был не так уж далек от истины, когда сказал: "Нет больше никакого Ефремова", – сообщил писатель в своем Instagram-аккаунте.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в резонансном ДТП, поскольку ничего не помнит.
Комментарии
Ещё один алкаш хронический прокукарекал феерическую глупость.
Этого либерал-фашиста расстрелять через повешение!!! Короче казнить и закопать где-нибудь подальше от России
А что это за писатель, что он написал?!!!
Не Зильбертрудеру судить о происходящем в России.
с неоформленным гражданским браком, прописаны в одном городе, а работают в другом и содержат две семьи.
Таки он о себе? Шоб мне так жить... Не, все мужики козлы!
в суде рассматривалось дело по существу
существо заявляло что оно не виновно