Футбольный клуб "Динамо" Барнаул 9 августа стартует в первенстве ПФЛ. Алтайская команда дебютирует в четвертой группе (бывшая "Урал-Приволжье") матчем в Новотроицке против местной "Носты". Amic.ru собрал любопытные факты о предстоящем сезоне.

Сибирью будем прирастать?

Как известно, еще весной было принято решение из-за коронавируса не доигрывать предыдущий чемпионат, где "Динамо" выступало в зоне "Восток". Все последние годы здесь играло всего 6 команд, а победитель турнира несколько лет подряд не получал повышения в классе из-за финансовых неурядиц, а также проблем с прохождением лицензирования в лиге рангом выше — ФНЛ.

Интерес к турниру неуклонно падал, вслед за этим потихоньку стал умирать большой футбол в Сибири и на Дальнем Востоке. Разговоры о реформе так называемой "второй лиги" шли давно, однако к новой схеме подошли только сейчас. С сезона 2020/2021 годов в ПФЛ остаются четыре группы вместо пяти. Географическое название убирается, остаются только порядковые номера. По сути, это все те же группы "Юг", "Запад", "Центр", "Урал-Приволжье", но с некоторыми нюансами.

Расформированной оказалась та самая зона "Восток", где играло "Динамо" Барнаул. Алтайские футболисты, как и ФК Новосибирск, присоединились к Уралу. Еще две команды — иркутский "Зенит" и "Чита" угодили в зону "Запад", ФК "Сахалин" и вовсе был определен в группу "Центр". Омский "Иртыш", выигравший так и не доигранный чемпионат, сумел дебютировать в ФНЛ.

А кто в соперниках?

"Динамо" Барнаул в этом году будет соперничать с еще 14 командами, из знакомых — только ФК "Новосибирск". Вот остальные соперники: "Волга" (Ульяновск), "Волна" (Нижегородская область), "Звезда" (Пермь), "Зенит-Ижевск" (Ижевск), "КАМАЗ" (Набережные Челны), "Крылья Советов"-2 (Самара), "Лада" (Димитровград), "Лада" (Тольятти), "Носта" (Новотроицк), "Оренбург"-2 (Оренбург), "Тюмень" (Тюмень), "Урал"-2 (Екатеринбург) и "Челябинск" (Челябинск).

Турнир будет сыгран в два круга — каждая команда сыграет с каждой по разу дома и в гостях. Всего таким образом за сезон наберется по 28 матчей, и это не считая выступления в Кубке России.

Первые матчи "Динамо" сыграет на выезде. 9 августа с Ностой, а 12 августа — в гостях с "Оренбургом-2". В Барнауле команда выступит 23 и 26 августа. Соперниками станут пермская "Звезда" и "Тюмень". Есть вероятность, что эти игры пройдут при пустых трибунах: до сих пор в регионе действуют ограничения, касающиеся массовых мероприятий, в том числе походов на стадионы. Тем не менее посмотреть игры будет возможно в Сети.

Кстати, 19 августа динамовцы стартуют в Кубке России матчем 1/128 финала в гостях с Новосибирском.

Туманные перспективы

Руководство "Динамо" пока не называет конкретные цели на сезон. Это в условиях перехода в новую зону, не представляя силы соперников, сделать затруднительно. Вряд ли клуб сходу сможет претендовать на самые высокие места. При этом и затеряться в подвале турнирной таблицы коллектив с Алтая не должен.

Учитывая, что "Динамо" последний официальный матч сыграло еще прошлой осенью, плюс появление большого количества новых соперников, можно ожидать на отдельных играх ажиотаж на трибунах. Главное, чтобы ковид не помешал. Думается, что и самим футболистам будет куда азартнее играть при нескольких тысячах человек, чем при пустой чаше стадиона.