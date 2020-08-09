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Творить и созидать. Поздравления с Днем строителя

, ИА "Амител"
Как оригинально поздравить работников строительной отрасли

Фото из сети Интернет

Ежегодно каждое второе воскресенье в России и в некоторых странах постсоветского пространства празднуется День строителя. Он был учрежден 6 сентября 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР.  А впервые отмечался 12 августа 1956 года. 

Многие традиции, заложенные на заре празднования, дошли и до настоящего времени: награды, торжественные встречи, концерты и, конечно, сдача новых объектов.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

9.08.2020 09:22
- гость -

Поздравляю!
И знайте строители, что это слово означает соединять три Мерности этого нашего мира, строить - упорядочивать тройку чисел. И если это иногда трудно как например понять закон обратных квадратов, желаю что бы ни когда у вас не пропал дар творить окрест, и что бы сомнительное четвертое измерение - время, не вмешивалось в вашу жизнь.

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