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Ежегодно каждое второе воскресенье в России и в некоторых странах постсоветского пространства празднуется День строителя. Он был учрежден 6 сентября 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР. А впервые отмечался 12 августа 1956 года.
Многие традиции, заложенные на заре празднования, дошли и до настоящего времени: награды, торжественные встречи, концерты и, конечно, сдача новых объектов.
Комментарии
Поздравляю!
И знайте строители, что это слово означает соединять три Мерности этого нашего мира, строить - упорядочивать тройку чисел. И если это иногда трудно как например понять закон обратных квадратов, желаю что бы ни когда у вас не пропал дар творить окрест, и что бы сомнительное четвертое измерение - время, не вмешивалось в вашу жизнь.