Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске

Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко недавнее задержание 33 россиян под Минском. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор проходил по телефону.
Главы государств выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран.
Также Путин отметил, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и спокойном проведении президентских выборов.
Напомним, 29 июля в Белоруссии задержали группу россиян. Их подозревают в подготовке терактов. В правоохранительных органах утверждают, что на территорию Белоруссии прибыло 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период выборов президента, которые намечены на 9 августа.
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