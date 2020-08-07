Такой день. Прибежище сатанистов в Барнауле и баннеры ко Дню города

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 7 августа. Без коронавируса.
Житель Барнаула вышел на пробежку в парк "Юбилейный" и нашел "прибежище сатанистов". По его словам, деревья были увешаны листами с пентаграммами, а в кустах стояли свечи.
Жители Алтайского края теперь могут посетить Турцию и Британию. Первые международные рейсы уже открыты и доступны с пересадкой в Москве.
Мэрия Барнаула показала макеты баннеров на День города, посвященные теме юбилея. Украсить столицу Алтайского края баннерами, флажками, светодиодами и другими элементами планируют до 3 сентября.
Глава Алтайского края Виктор Томенко поделился мыслями об артисте и политике Михаиле Евдокимове в 15-ю годовщину со дня его гибели. Губернатор подчеркнул, что Евдокимов был талантливым и неординарным человеком, который хотел сделать жизнь своих земляков лучше, но не успел воплотить эти планы в жизнь.
Алтайский туркомплекс "Сибирское подворье" сменит название на "Сельскохозяйственный парк "Алтай" и откроется для посетителей в 2021 году. Ключевой чертой сельхозпарка может стать ярмарка выходного дня, на которой будут продавать мясо и овощи.
Алейск, Яровое, а также Калманский и Тальменский районы Алтайского края не получат паспорта готовности к зиме. Губернатор Виктор Томенко предполагает, что документы удастся оформить только через год.
В Барнауле запретят ездить большегрузам по улице Мамонтова. Ограничение начнет действовать 26 августа, а затронет оно только грузовики массой более 10 тонн.
Комментарии