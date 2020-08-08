Никаких дождей. Прогноз погоды в Алтайском крае на 8 августа

Штормовое предупреждение и высокая пожароопасность сохраняется в Алтайском крае из-за аномальной жары, сообщается на официальном сайте регионального Гидрометцентра.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в крае днем составит от +27 до +32 градуса. В предгорьях местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит от 4 до 9 метров. Без порывов.
Комментарии