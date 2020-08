Самолет развалился на части при посадке в Индии. Есть погибшие

Пассажирский самолет авиакомпании Air India при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в индийском городе Кожикоде, получив сильные повреждения.

По информации индийских СМИ, жертвами происшествия стали не меньше трех человек. Реальное число погибших может оказаться и выше.

В самолете находились, по разным данным, от 170 до 194 человек. На месте крушения работают пожарные и медики.

На кадрах видно, что самолет развалился на несколько частей. Так, в одном месте лежит кабина воздушного судна и часть фюзеляжа, а в другом – хвостовая часть и крылья.

BREAKING: An Air India Express plane with nearly 191 people on-board skids off runway and breaks up into two at airport in #Kozhikode airport in #Kerala

(Pictures from local social media) pic.twitter.com/atDXUSwtPJ