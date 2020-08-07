В России станет на один праздник больше

День изыскателя должен пополнить список профессиональных праздников, официально установленных в России. Проект постановления правительства РФ об этом подготовил Минстрой.
Согласно идее инициаторов введения нового праздника, отмечать День изыскателя будут в последнее воскресенье ноября.
Отметим, что изыскатели проводят комплекс мероприятий по исследованию местности, которую планируют под застройку.
Как ранее писал amic.ru, День строителя в этом году пришелся на 9 августа. Его празднуют во второе воскресенье августа.
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