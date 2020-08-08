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ВЦИОМ: уровень доверия к Владимиру Путину упал

, ИА "Амител"
Действия президента РФ одобряют 60% опрошенных
Владимир Путин / Фото: скриншот из видео

Владимир Путин / Фото: скриншот из видео

Президенту России Владимиру Путину доверяют 64,9% респондентов, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В период с 27 июля по 2 августа 2020 года уровень доверия к президенту стал самым низким за последние два месяца.

Показатель одобрения деятельности главы государства составил 60%, а работу премьер-министра положительно оценили 41,1% опрошенных. 

Михаилу Мишустину доверяют 51,9%, Владимиру Жириновскому – 30%, Геннадию Зюганову – 28%, а Сергею Миронову – 26,3% опрошенных. 

Уровень поддержки партии "Единая Россия" за последнюю неделю составил 31,6%, ЛДПР – 13%, КПРФ – 11,8%, "Справедливой России" – 6%, – сообщает ВЦИОМ. 

Опрос проводился с 27 июля 2 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.08.2020 09:28
- гость -

Подходят ко мне опросники, я говорю, мое мнение вам не понравится, они идут дальше.

8.08.2020 09:34
- гость -

Действия президента РФ одобряют 60% опрошенных

Как проводился опрос? Так?

- Здравствуйте Василий Петрович, вас беспокоит майор Петренко из компании ВЦИОМ, не могли ли вы ответить на несколько вопросов?
- Да.
- Хочу предупредить вас, что с целью соблюдения законности этот разговор записывается. Скажите, одобряете ли вы действия Владимира Путина?
- Мммм... (пауза несколько секунд) Одобряю.
- Согласны ли вы с жителями Хабаровска которые кричат "Путин-***"
- Что вы, конечно же нет.
- Спасибо что приняли участие в опросе.


8.08.2020 09:39
Гость

Опрос проводился среди ближайшего окружения)))))))))

8.08.2020 09:52
- гость -

А что он сделал за последние пол года? Объявил месяц выходных, который якобы должны были оплачивать работодатели, когда заболевших в АК ещё и не было толком? Детишкам по 135 долларов дал? Так в Германии например беженцам из Сирии дают пособия на семью, состоящую из двух взрослых людей и пятерых детей 3612 евро, жильё и плюсом возможность получать пособие на каждого безработного - 1500 евро.

8.08.2020 10:09
гость

Какой то маленький пацан всю страну за годы долгие ОБОшел и с недоумением сказал что ничего он не нашел........

8.08.2020 10:10
гость

соседями являются несколько депутатов Госдумы, алтайский губернатор Виктор Томенко и футболист Денис Глушаков. Квартира площадью 165,5 кв. метров может стоить от 65 до 113 млн рублей.

8.08.2020 10:39
- гость -

Дело в том,что Путин с каких-то леших первые полторы десятилетие своего правления доверялся Западу.Жил был такой русский философ Зиновьев,социолог,"диссидент",издевавшийся над Брежневым и переехавший (в связи с этим и не по своей воле)) в Германию.Он написал роман "Зияющие высоты" и "Катастройка".Так вот перед смертью( вернулся назад в Россию) он сказал:"А теперь,ребята,приготовьтесь,вас будут жрать".Капитализма с человеческим лицом не существуют на свете.Как в отдельно взятом государстве так и вне.Там плавают акулы,которые хапают ртом и жопой.Иногда договариваясь между собою,а иногда у них не получается...

8.08.2020 10:58
Читатель

Денег столько выделили мамашкам с детьми на телефоны и велосипеды, самокаты, а они не довольны. Пенсионерам вообще ничего не дал.

8.08.2020 11:11
- гость -

Вова 3%

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