ВЦИОМ: уровень доверия к Владимиру Путину упал

Президенту России Владимиру Путину доверяют 64,9% респондентов, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В период с 27 июля по 2 августа 2020 года уровень доверия к президенту стал самым низким за последние два месяца.
Показатель одобрения деятельности главы государства составил 60%, а работу премьер-министра положительно оценили 41,1% опрошенных.
Михаилу Мишустину доверяют 51,9%, Владимиру Жириновскому – 30%, Геннадию Зюганову – 28%, а Сергею Миронову – 26,3% опрошенных.
Уровень поддержки партии "Единая Россия" за последнюю неделю составил 31,6%, ЛДПР – 13%, КПРФ – 11,8%, "Справедливой России" – 6%, – сообщает ВЦИОМ.
Опрос проводился с 27 июля 2 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Комментарии
Подходят ко мне опросники, я говорю, мое мнение вам не понравится, они идут дальше.
Действия президента РФ одобряют 60% опрошенных
Как проводился опрос? Так?
- Здравствуйте Василий Петрович, вас беспокоит майор Петренко из компании ВЦИОМ, не могли ли вы ответить на несколько вопросов?
- Да.
- Хочу предупредить вас, что с целью соблюдения законности этот разговор записывается. Скажите, одобряете ли вы действия Владимира Путина?
- Мммм... (пауза несколько секунд) Одобряю.
- Согласны ли вы с жителями Хабаровска которые кричат "Путин-***"
- Что вы, конечно же нет.
- Спасибо что приняли участие в опросе.
Опрос проводился среди ближайшего окружения)))))))))
А что он сделал за последние пол года? Объявил месяц выходных, который якобы должны были оплачивать работодатели, когда заболевших в АК ещё и не было толком? Детишкам по 135 долларов дал? Так в Германии например беженцам из Сирии дают пособия на семью, состоящую из двух взрослых людей и пятерых детей 3612 евро, жильё и плюсом возможность получать пособие на каждого безработного - 1500 евро.
Какой то маленький пацан всю страну за годы долгие ОБОшел и с недоумением сказал что ничего он не нашел........
соседями являются несколько депутатов Госдумы, алтайский губернатор Виктор Томенко и футболист Денис Глушаков. Квартира площадью 165,5 кв. метров может стоить от 65 до 113 млн рублей.
Дело в том,что Путин с каких-то леших первые полторы десятилетие своего правления доверялся Западу.Жил был такой русский философ Зиновьев,социолог,"диссидент",издевавшийся над Брежневым и переехавший (в связи с этим и не по своей воле)) в Германию.Он написал роман "Зияющие высоты" и "Катастройка".Так вот перед смертью( вернулся назад в Россию) он сказал:"А теперь,ребята,приготовьтесь,вас будут жрать".Капитализма с человеческим лицом не существуют на свете.Как в отдельно взятом государстве так и вне.Там плавают акулы,которые хапают ртом и жопой.Иногда договариваясь между собою,а иногда у них не получается...
Денег столько выделили мамашкам с детьми на телефоны и велосипеды, самокаты, а они не довольны. Пенсионерам вообще ничего не дал.
Вова 3%