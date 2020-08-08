Самый крупный российский цветной алмаз добыли на "Эбеляхе"

Кристалл весом 236 карат добыли на якутском месторождении "Эбелях", которое находится в северной части региона.
Цветной алмаз признан самым большим из всех, что когда-либо добывали в России. Об этом сообщает пресс-служба предприятия АЛРОСА, дочерняя компания которого добывает драгоценные камни.
Размеры кристалла 47х24х22 мм. По оценкам экспертов, его возраст составляет от 120 до 230 млн лет.
"Такой массивный цветной алмаз – это уникальная находка не только для нашей страны", – прокомментировал директор гранильного предприятия АЛРОСА Павел Винихин.
По его словам, сейчас уникальную находку изучают специалисты. После получения их оценки в компании примут решение, отправлять алмаз на огранку либо сбыть его в неограненном виде.
Комментарии
Отлично! Поздравляем генерального директора компании Алроса Сергея Сергеевича Иванова сына Сергея Борисовича Иванова специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Будем надеяться, что этот алмаз поможет Сергею Сергеевичу подняться с девятнадцатой позиции в рейтинге директоров-капиталистов, опубликованном журналом «Forbes» на восьмую.
спаситель россии теперь каждый житель россии сможет отдохнуть на канарах переговоры уже ведутся путин уже там
Я так полагаю народ все таки называет не Э а Ебеля
Как возраст вычислили?
Мне кажется, ткнули пальцем в небо.
Да и эта информация преабсолютно бесполезна