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В России предложили частично отменить транспортный налог

, ИА "Амител"
Изменения коснутся маломощных отечественных авто
Фото: wroom.ru

Фото: wroom.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил частично отменить транспортный налог для отечественных автомобилей, передает РИА "Новости".

Идею чиновник направил главе Минфина Антону Силуанову. По мнению Власова, в стране распространены авто российского производства с небольшим объемом двигателя, а владеют такими машинами граждане с невысоким уровнем дохода.

"Поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок", – говорится в письме к главе ведомства.

Депутат считает, что подобная мера поддержит жителей России и даст стимул чаще приобретать произведенные в стране транспортные средства.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

8.08.2020 09:51
Alex1976

Ага 1 раз уже отменили, в итоге и акциз и налог.

8.08.2020 10:06
- гость -

Верить нашим чиновникам - себя не уважать! Они же врут прямо в глаза людям! Да и что можно ждать от чиновников, если сам президент врет!!!

8.08.2020 10:12
- гость -

Они легко могут на это пойти. Но вот чтобы доходы в бюджет не сократились, придётся поднять транспортный налог для всех у кого не отечественный маломощный автомобиль

8.08.2020 10:31
- гость -

А депутат знаком с решением самого, что все марки которые собираются на територии России именуются Отечественным автопромом, или депутату только ВАЗовцы занесли за лобби

8.08.2020 11:10
- гость -

Читаем внимательно: "Депутат Госдумы от ЛДПР". Цирк.

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