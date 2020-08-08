В России предложили частично отменить транспортный налог

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил частично отменить транспортный налог для отечественных автомобилей, передает РИА "Новости".
Идею чиновник направил главе Минфина Антону Силуанову. По мнению Власова, в стране распространены авто российского производства с небольшим объемом двигателя, а владеют такими машинами граждане с невысоким уровнем дохода.
"Поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок", – говорится в письме к главе ведомства.
Депутат считает, что подобная мера поддержит жителей России и даст стимул чаще приобретать произведенные в стране транспортные средства.
Комментарии
Ага 1 раз уже отменили, в итоге и акциз и налог.
Верить нашим чиновникам - себя не уважать! Они же врут прямо в глаза людям! Да и что можно ждать от чиновников, если сам президент врет!!!
Они легко могут на это пойти. Но вот чтобы доходы в бюджет не сократились, придётся поднять транспортный налог для всех у кого не отечественный маломощный автомобиль
А депутат знаком с решением самого, что все марки которые собираются на територии России именуются Отечественным автопромом, или депутату только ВАЗовцы занесли за лобби
Читаем внимательно: "Депутат Госдумы от ЛДПР". Цирк.