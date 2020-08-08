В Барнаульской многоэтажке обнаружили труп пенсионерки

7 августа вечером в Барнауле в одной из квартир дома на проспекте Комсомольском нашли тело женщины, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Со слов свидетеля, на трупе видны признаки насильственной смерти – у пенсионерки обнаружили травму головы. Подозреваемая попала на камеры видеонаблюдения и сейчас полицейские занимаются розыском злоумышленницы.
Как ранее сообщил amic.ru, 6 августа в Алтайском крае пропали двое пенсионеров. Супруги вместе выехали на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета из села Алтайского. Как рассказал племянник пожилых людей, они направлялись в село Быстрянка и перестали выходить на связь в районе села Суртайка на Чуйском тракте.
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А при увеличении подмышкой выступал предмет,похожий на топор.Раньше за это приседали на десять лет каторги в кандалах.